Cina: segnalati due decessi per Covid, ma le morti sembrano essere molte di più

La Cina ha segnalato due morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, le prime dallo scorso 3 dicembre. Molti indizi, tuttavia, lasciano pensare che i decessi potrebbero essere molto più numerosi e che, addirittura, il Paese sia già travolto da un’ondata di contagi dopo la decisione del governo di allentare le misure di contenimento in risposta alle storiche proteste di massa di inizio mese. Nelle ultime ore il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” e il britannico “Financial Times”, entrambe testate che vantano una capillare rete di contatti in Cina, hanno registrato le dichiarazioni di dipendenti di forni crematori e camere mortuarie che riferiscono di essere letteralmente “sommersi” dal lavoro dopo l’abbandono della draconiana politica “zero Covid” che ha sin qui caratterizzato la strategia cinese di contenimento del virus. I due quotidiani anglosassoni ritengono non realistici i dati ufficiali delle autorità sanitarie, e fonti diplomatiche occidentali a Pechino concordano con tale valutazione. Queste ultime ricordano come anche a Wuhan, all’inizio della pandemia, il numero reale delle vittime fu fortemente sottostimato: i decessi formalmente segnalati furono solo 4 mila, ma si ritiene che il numero sia molto maggiore e compreso tra le 60 e le 80 mila vittime.

Stando a quanto riferito da una dipendente del crematorio Dongjiao di Pechino al “Wall Street Journal”, la revisione delle misure ha provocato un sovraccarico di lavoro che il personale riesce difficilmente a gestire, considerando anche l’elevato numero di impiegati risultati positivi al virus attualmente in malattia. “Dall’allentamento delle restrizioni siamo oberati di lavoro 24 ore al giorno. Non riusciamo a tenere il passo”, fanno sapere dal crematorio, secondo cui il numero di salme prese in consegna nell’arco di una giornata è passato da 30 a circa 200. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rilasciate al quotidiano britannico “Financial Times” da un autista di pompe funebri residente nella capitale cinese, secondo cui vengono trasportati collettivamente “20 o 30 salme al giorno” rispetto a una media di cinque. Difficoltà nella gestione delle operazioni post mortem sono state riscontrate anche tra i dipendenti della casa funeraria Tongzhou, secondo cui “le cremazioni si tengono dalla mattina fino alle 22 e i forni non riescono a tenere il passo”.

A Pechino mancano le celle frigorifere per conservare i corpi in attesa delle cremazioni, che ormai avvengono a “ciclo continuo”, aggiunge su Twitter l’epidemiologo e giornalista del “New York Times” Eric Feigl-Ding, il quale osserva come di recente il numero dei funerali organizzati in Cina sia aumentato esponenzialmente.

Elementi che alimentano la preoccupazione degli osservatori in vista del 2023, quando l’allentamento di restrizioni potrebbe costare al Paese fino a un milione di morti. A sostenerlo è il gruppo di ricerca statunitense Health Metrics and Evaluation, secondo cui il prossimo aprile si potrebbe registrare un picco di 332 mila decessi con contagi diffusi tra un quarto della popolazione (pari a 1,4 miliardi di persone). La previsione tiene conto di problemi come l’ampio bacino di cinesi a rischio, il basso tasso di vaccinazione tra gli anziani (con quasi otto milioni di ultraottantenni non immunizzati) e il ricorso a vaccini meno efficaci di quelli prodotti in Occidente. La sfiducia negli immunizzanti prodotti dalle case farmaceutiche locali sembra farsi strada anche tra gli abitanti della prima potenza asiatica, che stanno scegliendo di farsi vaccinare a Macao con una fiala del tedesco BioNTech non approvato in Cina. Nel frattempo il timore di contrarre il virus ha spinto sempre più persone a prendere d’assalto farmacie e piattaforme online per acquistare antipiretici e farmaci antinfluenzali. “Lo contrarremo tutti”, ha dichiarato un residente di Pechino in forma anonima, notando come il virus abbia preso a correre senza sosta tra una popolazione a cui le misure di contenimento sin qui attuate hanno impedito di acquisire l’immunità di gregge.

