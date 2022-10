Cina: proteste contro la politica zero Covid – Video

Nel filmato, diventato virale in rete, si sentono le donne gridare: "Ci ucciderai tutti?"

Proseguono le proteste contro le politiche “zero Covid” volute dalle autorità cinesi. In un video che circola sui social, guardie armate di Kalashnikov cercano di far rispettare la politica “zero Covid” all’aeroporto di Xishuangbanna, nella provincia di Yunnan. Le donne gridano: “Ci ucciderai tutti?”. Le proteste giungono dall’inizio del congresso del partito comunista nel quale Xi Jinping cercherà di ottenere un nuovo mandato alla guida del Paese.







