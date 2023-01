Cina: Oms accoglie con favore la diffusione dei dati sul Covid-19

Secondo le autorità sanitarie sono 59.938 decessi per Covid in ospedale tra l’8 dicembre e il 12 gennaio

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) accoglie con favore la diffusione da parte del governo cinese dei dati sul Covid-19. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un incontro con Ma Xiaowei, direttore della Commissione nazionale cinese sulla Salute. L’Oms, fa sapere l’organismo delle Nazioni Unite in un comunicato, apprezza questo incontro, così come la diffusione pubblica di informazioni sulla situazione generale da parte del governo di Pechino. L’Oms ha quindi richiesto che questo tipo di informazioni dettagliate continui a essere condiviso con l’organizzazione e con il pubblico.

Secondo le autorità sanitarie cinesi la Cina ha registrato 59.938 decessi per Covid-19 in ospedale tra l’8 dicembre e il 12 gennaio, ovvero dall’abbandono della politica “zero Covid”. “Il numero di casi critici negli ospedali ha raggiunto il picco il 5 gennaio, con un totale di 128mila pazienti”, ha dichiarato Jiao Yahui, capo dell’Ufficio dell’amministrazione medica della Commissione sanitaria nazionale, parlando ieri in conferenza stampa. Secondo il funzionario il numero ha poi iniziato a scendere, arrivando a 105mila il 12 gennaio. “Attualmente, viene utilizzato il 75,3 per cento dei letti per casi gravi”, ha dichiarato, aggiungendo che il numero totale di letti di terapia intensiva è sufficiente a soddisfare il bisogno di cure. Gli ospedali cinesi sono stati travolti da un’esplosione di casi da quando Pechino ha iniziato ad allentare le misure intransigenti introdotte per raggiungere l’obiettivo “zero Covid”, misure che hanno avuto serie ripercussioni sull’economia e hanno scatenato proteste a livello nazionale. L’Oms ha dichiarato questa settimana che la Cina sta pesantemente sottostimando i decessi per Covid, sebbene stia ora fornendo maggiori informazioni sull’epidemia.

