Cina: il governo lavora a un fondo per le infrastrutture da 104 miliardi di dollari

L’iniziativa dovrebbe partire nel terzo trimestre di quest’anno. Nelle ultime settimane l'esecutivo ha annunciato una serie di misure di stimolo economico, ma gli analisti reputano comunque difficile l’obiettivo di crescita fissato per quest’anno, ovvero un aumento del prodotto interno lordo del 5,5 per cento

La Cina aprirà un fondo d’investimento statale per le infrastrutture da 500 miliardi di yuan, circa 104 miliardi di dollari, con l’obiettivo di rilanciare la ripresa economica. Lo riporta oggi “The Straits Times”, secondo cui l’iniziativa dovrebbe partire nel terzo trimestre di quest’anno. Sui progetti finanziati dal fondo, tuttavia, non sono stati diffusi dettagli.

L’economia cinese ha assistito a un forte rallentamento negli ultimi mesi, legato in particolare alle rigide misure di contenimento del Covid-19 ancora in vigore e alla crisi del settore immobiliare, problemi che si aggiungono a una cronica debolezza dei consumi interni. Nelle ultime settimane il governo ha già annunciato una serie di misure di stimolo economico, ma gli analisti reputano comunque difficile l’obiettivo di crescita fissato per quest’anno, ovvero un aumento del prodotto interno lordo del 5,5 per cento. L’inflazione resta tuttavia sotto controllo, fattore che dovrebbe consentire alle autorità di varare nuove misure di stimolo economico e di incanalare fondi per progetti infrastrutturali.

