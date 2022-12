Cina: chiuso il distretto tecnologico di Huaqiangbei per contenere una nuova epidemia di Covid-19

La decisione incrementa i fattori di rischio per la stabilità delle catene d'approvvigionamento e la crescita dell'industria hi-tech, che nel 2020 ha contribuito al 20 per cento del prodotto interno lordo della municipalità

L’amministrazione di Shenzhen, nel sud della Cina, ha temporaneamente sospeso le attività commerciali nel sotto-distretto Huaqiangbei, sede del più grande mercato tecnologico al mondo, per contenere una nuova epidemia di Covid-19. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, precisando che fino a giovedì prossimo, primo settembre, i commercianti dovranno ricorrere al lavoro agile e sottoporsi ad un test dell’acido nucleico al giorno. La chiusura del distretto incrementa i fattori di rischio per la stabilità delle catene d’approvvigionamento e la crescita dell’industria hi-tech, che nel 2020 ha contribuito al 20 per cento del prodotto interno lordo della municipalità. Oltre a Huaqiangbei, sono state disposte serrate in altri cinque sotto-distretti, nelle quali sono autorizzate esclusivamente le attività di farmacie, supermercati ed esercizi che erogano servizi di prima necessità. Nella giornata di oggi, l’amministrazione ha inoltre annunciato la chiusura a tempo indeterminato di 24 stazioni della metropolitana, situate soprattutto nei distretti di Futian e Luohu. Shenzhen, con una popolazione di oltre 17 milioni di abitanti, ha segnalato ieri undici infezioni da Covid-19.

