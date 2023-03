Cina: chi sono i 4 vice premier e i 5 nuovi ministri del Consiglio di Stato

Ad affiancare Li Qiang, fedelissimo del presidente Xi Jinping eletto nuovo premier cinese in sostituzione di Li Keqiang, saranno Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing e Liu Guozhong

L’Assemblea nazionale del popolo (Anp), massima istituzione legislativa della Cina, ha approvato oggi la nomina di quattro vice premier e di cinque nuovi ministri del Consiglio di Stato. Ad affiancare Li Qiang, fedelissimo del presidente Xi Jinping eletto ieri nuovo premier cinese in sostituzione di Li Keqiang, saranno Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing e Liu Guozhong.

Il primo, 60 anni, siede anche nel politburo del comitato centrale del Partito comunista ed è da decenni uno stretto collaboratore di Xi, di cui è stato capo di gabinetto già a partire dal 2006. L’economista He Lifeng, 68 anni, sostituirà Liu He come vice premier con delega all’economia: in precedenza era a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, la potente agenzia statale per la pianificazione economica, la cui direzione passerà ora a Zheng Shanjie. Zhang Guoqing, 58 anni, ha una carriera politica relativamente breve. Dopo aver lavorato per vent’anni in compagnie del settore della difesa, ha ricoperto posizioni di livello locale: sindaco di Chongqing e Tianjin, e infine segretario del Partito comunista nella provincia di Liaoning. Liu Guozhong, 60 anni, ha invece alle spalle la guida del Partito comunista nella provincia di Shaanxi, nella quale affondano le radici della famiglia di Xi Jinping. Per la prima volta da un decennio a questa parte, non figurano donne tra i vice premier.

Cinque sono i nuovi membri del Consiglio di Stato, a un gradino più basso rispetto ai vice premier ma più alto rispetto ai ministri del governo nella scala gerarchica delle istituzioni esecutive cinesi. Il generale Li Shangfu, 65 anni, andrà a guidare il ministero della Difesa. Ingegnere aerospaziale poco noto all’estero, Li figura dal 2018 nella lista degli individui sanzionati dagli Stati Uniti perché accusati di cooperare con i settori della difesa o dell’intelligence della Russia. All’epoca l’ufficiale aveva avuto un ruolo chiave nell’acquisto di caccia Su-35 e di sistemi missilistici anti-aerei S-400 da Mosca. Secondo gli osservatori la nomina di Li, pur attesa dopo l’approdo del generale alla Commissione militare centrale del Partito comunista lo scorso ottobre, potrebbe ostacolare ulteriormente il dialogo tra Cina e Stati Uniti, i cui presidenti Xi Jinping e Joe Biden avevano stabilito lo scorso novembre, in occasione del vertice G20 di Bali, di tenere aperti i canali di comunicazione per evitare incidenti in aree “calde” come lo Stretto di Taiwan e il Mar Cinese Meridionale.

Wang Xiaohong, 65 anni, manterrà l’incarico di ministro della Pubblica sicurezza. Anch’egli è considerato uno stretto alleato di Xi, avendo lavorato come capo della polizia a Fuzhou, nel sud-est del Paese, all’inizio degli anni Novanta, quando l’attuale presidente era segretario cittadino del Partito comunista. Wu Zhenglong, 58 anni, è stato nominato segretario generale del Consiglio di Stato. Precedentemente era a capo del partito nella provincia di Jiangsu e, prima ancora, nella città di Nanchino. Shen Yiqin, 63 anni, diventa la donna più alta in grado nelle istituzioni esecutive cinesi: tra il novembre del 2020 e il dicembre del 2022 è stata segretaria del Partito comunista nella provincia sud-occidentale di Guizhou. A completare la squadra dei consiglieri di Stato è il ministro degli Esteri Qin Gang, 57 anni, già ambasciatore negli Stati Uniti ed ex capo del protocollo del presidente Xi tra il 2014 e il 2018.

L’Assemblea nazionale del popolo ha anche confermato oggi gli incarichi del governatore della banca centrale, Yi Gang, e del ministro delle Finanze, Liu Kun, a dispetto delle attese degli analisti che prevedevano nuove nomine ai vertici delle istituzioni finanziarie dopo il rallentamento dell’economia nazionale degli ultimi mesi. Sia Yi che Liu hanno già superato l’età di pensionamento e non fanno più parte del comitato centrale del partito. Mantengono il proprio ruolo anche il ministro del Commercio Wang Wentao, 58 anni, e il ministro della Sicurezza di Stato Chen Yixin, 63 anni.

La squadra di governo è completata da Jin Zhuanglong come ministro dell’Industria, Wang Zhigang ministro della Scienza e della Tecnologia, Huai Jinpeng ministro dell’Istruzione, Pan Yue a capo della Commissione nazionale per gli affari etnici, Tang Dengjie ministro degli Affari civili, He Rong ministro della Giustizia, Wang Xiaoping ministro delle Risorse umane, Wang Guanghua ministro delle Risorse naturali, Huang Runqiu ministro dell’Ecologia e dell’Ambiente, Ni Hong ministro dell’Edilizia e dello Sviluppo urbano, Li Xiaopeng ministro dei Trasporti, Li Guoying ministro delle Risorse idriche, Tang Renjian ministro dell’Agricoltura, Hu Heping ministro della Cultura e del Turismo, Ma Xiaowei a capo della Commissione sanitaria nazionale, Pei Jinjia ministro degli Affari dei veterani, Wang Xiangxi ministro della Gestione delle emergenze, Hou Kai a capo dell’Ufficio nazionale delle revisioni.

