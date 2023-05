Cina-Asia centrale: Xi delinea il piano per rafforzare la cooperazione e lo sviluppo regionali

Rafforzare l’architettura istituzionale e gli scambi commerciali, ampliare la connettività e la cooperazione energetica, promuovere la transizione verde e le capacità di sviluppo, nonché rafforzare il dialogo tra le civiltà e mantenere la pace regionale. Sono gli otto punti del piano di cooperazione delineato dal presidente Xi Jinping nel suo intervento al summit Cina-Asia centrale, che si chiude oggi a Xi’an, capoluogo della regione nord-occidentale dello Shaanxi. Dopo l’istituzione di meccanismi di confronto su affari esteri, economia, commercio e dogane, la Cina propone di istituire meccanismi analoghi nel campo dell’industria e investimenti, dell’agricoltura, dei trasporti, della risposta alle emergenze, oltre che dell’istruzione e dei partiti politici, che si configureranno come “piattaforme per una cooperazione a tutto tondo reciprocamente vantaggiosa tra i nostri Paesi”. Il presidente ha inoltre annunciato iniziative a sostegno della facilitazione dei commerci, ovvero l’aggiornamento dei trattati bilaterali sugli investimenti e l’apertura di corsie verdi per lo sdoganamento dei prodotti in tutti i porti di confine tra la Cina e i paesi dell’Asia centrale.

La Cina intende inoltre adoperarsi per “aumentare il volume del trasporto transfrontaliero di merci, sostenere lo sviluppo del corridoio di trasporto internazionale transcaspico, migliorare la capacità di traffico dell’autostrada Cina-Kirghizistan-Uzbekistan e dell’autostrada Cina-Tagikistan-Uzbekistan, nonché per favorire il progresso delle consultazioni sulla ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan”. Il tutto non trascurando il rafforzamento della cooperazione nel campo dell’energia, che Pechino intende promuovere accelerando la costruzione della linea D del gasdotto Cina-Asia centrale, espandendo il commercio di petrolio e gas, nonché incrementando la cooperazione sulle nuove energie e “l’uso pacifico” del nucleare. Oltre a sostenere la costruzione di parchi industriali nella regione, la Cina formulerà uno speciale programma per la riduzione della povertà in Asia centrale incentrato su scienza e tecnologia, istituirà più workshop di Luban nei Paesi della regione e incoraggerà le sue imprese ad investire nell’area per incentivarne l’occupazione. La cooperazione e lo sviluppo regionale saranno inoltre incentivati con sovvenzioni e finanziamenti per un totale di 26 miliardi di yuan (circa 3,70 milioni di dollari), ha anticipato il presidente cinese. Xi ha inoltre annunciato il lancio del programma “Cina-Central Asia Cultural and Tourism Capital”, nonché l’inaugurazione di speciali servizi ferroviari per incentivare il turismo culturale nei rispettivi Paesi.

La Cina continuerà a “sostenere i Paesi dell’Asia centrale nel rafforzamento dell’applicazione della legge, della sicurezza e della difesa, nonché a puntellare i loro sforzi nel contrasto del terrorismo e nella tutela della sicurezza informatica”. “L’Asia centrale è un crocevia tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud, di cui va preservata la stabilità. La sovranità, la sicurezza, l’indipendenza e l’integrità territoriale degli Stati regionali devono essere tutelate, così come il loro percorso di sviluppo indipendente”, ha detto Xi, soffermandosi sulle caratteristiche geografiche “uniche” della regione. “Il mondo ha bisogno di un’Asia centrale interconnessa. La regione ha le basi, le condizioni e la capacità per divenire un importante hub nel continente eurasiatico, contribuendo allo scambio mondiale di merci, tra civiltà e allo sviluppo tecnologico”. Il presidente cinese ha esaminato i risultati raggiunti dalla cooperazione con gli Stati regionali negli ultimi 31 anni, ribadendo l’importanza di aderire a quattro principi: mutua assistenza, sviluppo comune, sicurezza universale e una “amicizia senza fine”. “È importante che i Paesi approfondiscano la fiducia reciproca e garantiscano un sostegno forte e inequivocabile su questioni riguardanti i loro interessi fondamentali, tra cui sovranità, indipendenza, dignità nazionale e sviluppo a lungo termine”, ha evidenziato Xi, invitando le amministrazioni di Kazakhstan, Tagikistan, Kirghizistan, Turkmenistan e Uzbekistan a “rimanere fermi contro i tentativi esterni di interferire negli affari interni dei loro affari o istigare rivoluzioni colorate”. Nel corso del summit, Xi e gli omologhi regionali hanno inoltre annunciato l’inaugurazione del meccanismo del vertice Cina-Asia centrale, che terrà la sua prossima edizione nel 2025 in Kazakhstan. La Cina e gli Stati regionali hanno infatti convenuto di tenere riunioni biennali al vertice nell’ambito del meccanismo, che avrà un segretariato permanente.

