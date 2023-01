Cile, Fmi: “L’attività economica si sta rapidamente raffreddando”

Dopo una ripresa “impressionante” dalla pandemia di Covid-19, l’economia del Cile sta attraversando “una transizione necessaria verso una crescita sostenibile in un contesto esterno difficile” e l’attività economica “si sta rapidamente raffreddando”. Questa la valutazione del Fondo monetario internazionale (Fmi), in un comunicato pubblicato al termine delle consultazioni periodiche col Paese sudamericano. L’inflazione sembra aver raggiunto il picco in agosto e il disavanzo delle partite correnti rimane elevato, osserva l’Fmi, riconoscendo che l’attuazione di politiche orientate alla correzione degli squilibri macroeconomici accumulatisi durante la pandemia sta proseguendo e che la risposta di politica monetaria della Banca centrale è stata “vigorosa”.

L’organizzazione di Washington prevede un rallentamento della crescita del prodotto interno lordo nell’ultimo trimestre del 2022 e una ripresa entro l’ultimo trimestre del 2023. L’inflazione dovrebbe convergere verso l’obiettivo entro la fine del 2024. “I rischi al ribasso persistono, ma fondamentali e politiche molto forti sostengono la resilienza del Cile”, sintetizza il Fondo, precisando che i rischi interni sono legati all’inflazione e al malcontento sociale mentre quelli esterni al possibile rallentamento globale, a condizioni finanziarie più rigide, a shock sui prezzi delle materie prime o a un’intensificazione delle ricadute della guerra della Russia in Ucraina.

In particolare, il Comitato esecutivo dell’Fmi accoglie con favore la performance fiscale del 2022, superiore alle attese, sottolineando l’importanza di mantenere il debito pubblico al di sotto di un tetto prudente del 45 per cento del Pil, nonché il deciso inasprimento della politica monetaria. Inoltre, esprime sostegno ai piani per attuare riforme di vasta portata per un quadro macroeconomico sostenibile, sconsigliando nuovi prelievi dalle pensioni. Infine, viene elogiata la leadership del Cile nella regione nelle iniziative sul cambiamento climatico.

