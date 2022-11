Cile contrario all’esclusione di Cuba, Venezuela e Nicaragua dal Vertice delle Americhe

"Tutti sanno qual è la posizione del presidente Gabriel Boric in quanto a rispetto dei diritti umani in questi paesi, e sapete anche qual è la mia. Ma quello su cui abbiamo insistito nelle conversazioni bilaterali è la speranza che sia un vertice più ampio possibile" ha detto la ministra degli Esteri, Antonia Urrejola

Il governo del Cile non concorda con l’intenzione degli Stati Uniti di escludere Cuba, Venezuela e Nicaragua dal Vertice delle Americhe, in agenda a giugno a Los Angeles, per le loro inadempienze sul piano dei diritti umani. “Tutti sanno qual è la posizione del presidente Gabriel Boric in quanto a rispetto dei diritti umani in questi paesi, e sapete anche qual è la mia. Ma quello su cui abbiamo insistito nelle conversazioni bilaterali è la speranza che sia un vertice più ampio possibile”, ha detto la ministra degli Esteri, Antonia Urrejola, in un’intervista al quotidiano “La Tercera”. Quello “dell’uscita dalla pandemia, con la crisi economica incipiente, è un momento anche in cui occorre avere uno spazio di dialogo, oltre le differenze”, ha aggiunto Urrejola.

La ministra degli Esteri ha però scartato l’ipotesi che il presidente Boric – al pari di quanto annunciato dal messicano Andres Manuel Lopez Obrador e dal boliviano Luis Arce – possa rinunciare all’invito in caso Washington confermasse le proprie intenzioni. “La regione è straordinariamente frammentata, si è polarizzata, e in qualche modo, sotto la leadership del presidente Usa, Joe Biden, sarà importante poter discutere al di là delle differenze”, ha insistito. Da giorni, diversi funzionari della Casa Bianca, hanno anticipato la volontà di escludere dal vertice i paesi che non forniscono sufficienti garanzie democratiche. Da ultimo però la portavoce Jen Psaki ha detto che una decisone finale “non è ancora stata presa” e per questo gli inviti ufficiali non sono stati ancora inoltrati.

Il primo a minacciare l’assenza dal Vertice, in caso di esclusione di Cuba, Venezuela e Nicaragua, è stato il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. “Lo dico in anticipo. Se al Vertice non si invitano tutti, per il Messico ci andrà una delegazione ma non io”, ha detto martedì Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il Paese sarebbe in quel caso rappresentato dal ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha detto il presidente confermando ai media il valore di “protesta” del gesto: “non voglio che si porti avanti la stessa politica di sempre in America”, ha insistito “Amlo” rivendicando l’intenzione di far valere “l’indipendenza, la sovranità” e manifestarsi a favore della “fratellanza universale”.

Il Messico avverte la necessità che “si possa mantenere il dialogo, e avvicinarsi” pur “nelle differenze. Anche se abbiamo posizioni diverse le possiamo risolvere, almeno possiamo ascoltarci e dialogare, a senza escludere nessuno. Anche perché nessuno ha il diritto di escludere”, ha sottolineato Lopez Obrador. L’eventuale assenza dal Vertice, non avrebbe ricadute nella relazione bilaterale con il presidente Usa, Joe Biden, ha sottolineato il capo dello Stato ricordando “l’indipendenza e la relazione di reciproco rispetto” esistente tra Washington e Città del Messico. L’inquilino della Casa Bianca “parla di uguaglianza ed è sempre stato rispettoso. Prima del vertice c’è ancora tempo e possiamo arrivare a un accordo, ma dobbiamo unirci tutti e cercare l’unità”, ha aggiunto.

Sulla stessa linea il boliviano, Luis Arce. “In coerenza con i principi e i valori dello Stato plurinazionale della Bolivia, ribadisco che un Vertice delle Americhe che esclude Paesi americani non sarà un vertice delle Americhe in piena regola”, ha scritto Arce avvertendo che in caso dovesse “confermarsi l’esclusione di popoli fratelli, non parteciperò”. Da giorni il presidente boliviano ripete la sua contrarietà all’esclusione di Paesi che la Casa Bianca ritiene “non democratici”. La Bolivia “costruisce le sue relazioni internazionali sulla Diplomazia dei popoli, con inclusione, solidarietà, complementarietà, rispetto della sovranità, autodeterminazione e costruzione collettiva della cultura del dialogo e della pace. L’America sono tutti gli americani”, ha scritto il capo dello stato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter.

Tra le critiche, significativa quella dell’Argentina, Paese che ora occupa la presidenza di turno della Comunità dei Paesi dell’America latina e dei Caraibi (Celac). “Come presidenza pro tempore della Celac, esortiamo gli organizzatori del vertice a evitare esclusioni che impediscono che tutte le voci del Continente dialoghino e siano ascoltate”, si legge in una nota. Escludere i tre paesi che hanno sofferto “i costi sociali dell’impatto devastante del virus del Covid-19” non ha nessun senso, soprattutto considerato che il tema centrale dell’appuntamento è il governo della pandemia e la lotta al cambio climatico, recita una nota del “Gruppo di Puebla”, istanza regionale fondata nel 2019 e cui aderiscono leader della sinistra politica latinoamericana.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram