Cile, Boric annuncia un rimpasto di governo: “Necessari maggior coordinamento e coesione”

Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha annunciato oggi un consistente rimpasto di governo, a soli sei mesi dall’insediamento, con l’avvicendamento al vertice di ben cinque ministeri, tra i quali la segreteria generale della Presidenza e gli Interni. Il rimpasto, ha detto Boric in un breve discorso, tiene conto dell’esigenza di migliorare il “coordinamento” dell’esecutivo e di dare una “maggiore coesione” al gabinetto alla luce anche del risultato del referendum di domenica, che ha visto la clamorosa bocciatura della nuova proposta di Costituzione. Agli Interni, al posto di Izkia Siches, entrerà in carica la deputata del Partito per la Democrazia (Ppd) Carolina Toha Morales, mentre alla segreteria della Presidenza, al posto di Giorgio Jackson, arriva Ana Lya Uriarte Rodriguez, del partito Socialista. Si tratta di una scelta che, a causa dell’amicizia personale che lo lega ai due ministri uscenti, lo stesso Boric ha descritto come “drammatica ma necessaria”, sottolineando tuttavia che “c’è bisogno di un nuovo coordinamento del governo e di rafforzare la coalizione”.

Gli altri tre dicasteri interessati da avvicendamenti sono quelli della Salute, assegnato a Jimena Paz Aguilera al posto di Maria Begona Yarza, dell’Energia, assegnato a Diego Pardow al posto di Claudio Minoletti, e della Scienza, assegnato a Silvia Diaz Acosta al posto di Flavio Salazar. Allo Sviluppo sociale, ministero rimasto finora vacante, è stato assegnato l’ex segretario della Presidenza, Jackson, “Questo cambio di gabinetto non è solo protocollare”, ha quindi affermato Boric nel suo discorso. “Dobbiamo mettere l’azione dove mettiamo le nostre parole”, ha aggiunto, sottolineando che “la sicurezza è un punto prioritario in questo momento”. “Non possiamo tollerare che compatrioti vedano la loro vita sequestrata dalla violenza dei trafficanti e dalla delinquenza, vogliamo recuperare lo spazio pubblico per la cittadinanza” ha aggiunto. Il capo di governo ha quindi concluso precisando che il rimpasto non comporta “nessun passo indietro nel programma di riforme sociali”.

La cerimonia di insediamento dei nuovi ministri è stata preceduta da un colpo di scena che ha prodotto un ritardo di oltre un’ora. Il governo aveva diffuso un comunicato dove annunciava al margine del rimpasto anche un avvicendamento alla sottosegreteria alla Sicurezza, che dipende dagli Interni. Secondo quanto annunciava il comunicato, erano già state accettate da Boric le dimissioni del sottosegretario Daniel Monsalve – al contrario della ministra Iches una delle figure del gabinetto trasversalmente più accettate – e l’incarico assegnato al comunista Nicolas Cataldo. L’annuncio ha suscitato tuttavia un aut-aut dell’opposizione che ha definito la scelta come “un grave errore” e minacciato di interrompere ogni tipo di collaborazione con il governo in parlamento. Dopo oltre un’ora di convulsi negoziati con l’opposizione Boric ha dovuto quindi fare una clamorosa marcia indietro mantenendo Monsalve al suo posto.

L’ipotesi di un rimpasto nell’esecutivo era nell’agenda di Boric al di là del risultato del referendum, dove la nuova proposta di Costituzione è stata bocciata dal 61,86 per cento dell’elettorato, percentuale equivalente a poco meno di 7,9 milioni di cileni. Il “Sì” (Apruebo) ha riscosso invece poco più di 4,8 milioni di voti, pari al 38,14 per cento del totale. L’opzione “Respingo”, scelta in numero molto più significativo rispetto alle previsioni dei sondaggi, si è imposta in ognuna delle 16 regioni del Paese, con punte di quasi il 74 per cento nelle regioni del Nuble e dell’Araucania e ottenendo il 55 per cento delle preferenze anche in regioni dove era dato per favorito come quella Metropolitana di Santiago del Cile. “Il popolo del Cile ha parlato e lo ha fatto in modo forte e chiaro”, ha detto il presidente Boric. Il capo dello Stato, pur appartenendo allo schieramento favorevole al “Sì” ha riconosciuto che “il popolo cileno non si è ritenuto soddisfatto della proposta di Costituzione che la Convenzione ha presentato”.

