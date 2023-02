La chiusura della campagna elettorale di Majorino. Parola d’ordine “unità”, con un occhio alle future alleanze

Parola d’ordine: unità. All’interno del Partito democratico, ma, per il futuro, anche nel campo delle opposizioni. È questo il messaggio emerso oggi al teatro del Buratto di Milano dove i quattro candidati alla segreteria del Partito democratico (Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Elly Schlein e Paola De Micheli) si sono riuniti per sostenere la candidatura di Pierfrancesco Majorino alla presidenza della Regione Lombardia. “Una campagna delle primarie così civile e così senza accuse non si vedeva da tempo”, ha sottolineato Bonaccini a margine dell’evento mentre Cuperlo ha confermato che non ci sono divisioni, “ma c’è un clima di sincerità e rispetto”. E se la ragione della presenza dei quattro sfidanti era il sostegno a Majorino, definito da Schlein “il miglior candidato possibile” (il quale, peraltro, non fa mistero di appoggiare proprio Schlein all’interno delle primarie), non sono mancati gli sguardi sul futuro del Partito Democratico. Per queste regionali “abbiamo fatto lo sforzo di costruire alleanze solide facendo appello all’unità delle forze alternative alle destre. In Lombardia siamo riusciti a costruire un’alleanza molto solida e sono convinta che possa fornire l’alternativa che ci serve, quindi sono a fianco di Majorino perché la sua capacità politica e amministrativa ha permesso di costruire una convergenza larga sui temi” ha detto Elly Schlein.

Alleanze su cui Bonaccini ha provveduto a mettere qualche paletto. “Il congresso – ha spiegato – a noi serve per precisare la nostra identità e renderla più chiara. Una volta precisato chi siamo, di conseguenza, potranno venire le alleanze. Ma dev’essere chiaro anche ai nostri amici dei Cinque stelle e del Terzo Polo che, in prospettiva senza il Partito democratico, è praticamente impossibile immaginare numericamente un centrosinistra che possa battere le destre. Io penso che non si debba in prospettiva escludere nessuno da una potenziale alleanza, il Pd da solo non ce la può fare. Mi concentrerei a cercare di fare qualche battaglia comune tutti e tre insieme – ha proseguito – ognuno nella sua autonomia”. Come centrosinistra – ha rimarcato De Micheli – si parte svantaggiati perché ci sono più candidati da questo lato rispetto al centrodestra … Se fossimo andati uniti sarebbe stato molto meglio, saremmo stati più competitivi almeno in partenza, ma lunedì qualche sorpresa ci sarà dalle urne. Io credo che sarà una sorpresa positiva per Majorino”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram