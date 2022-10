Chi è Raffaele Fitto, nuovo ministro del governo di Giorgia Meloni

Raffaele Fitto è nato a Maglie nel 1969. Laureato in Giurisprudenza all’università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, è sposato e ha tre figli. La sua carriera politica inizia con la militanza nella Democrazia cristiana, nelle file dalla quale viene eletto Consigliere regionale della Puglia nel 1990.

Nel 1994 aderisce al Partito popolare italiano, mentre l’anno seguente ai Cristiani Democratici Uniti. Alle elezioni regionali pugliesi dello stesso anno, viene riconfermato Consigliere regionale, ricoprendo la carica di vicepresidente della Regione Puglia con delega al Bilancio. Nel 1998 lascia il partito e insieme ad altri esponenti fonda i Cristiani Democratici per la Libertà con lo scopo di proseguire l’alleanza con la coalizione di centro-destra del Polo per le Libertà, e nel 1999 viene eletto al Parlamento europeo, dove resta in carica fino al giugno 2000, anno in cui diventa presidente della Regione Puglia, con l’appoggio del Polo per le Libertà. Ricoprirà questa carica fino al 2005.

Dal 2005 al 2009 è Coordinatore Regionale di Forza Italia e nel 2006 si candida alle elezioni politiche nelle liste di Forza Italia e viene eletto alla Camera dei deputati nella circoscrizione Puglia, riconfermato poi alle politiche del 2008 e del 2013, prima nelle fila di Forza Italia e poi del Popolo delle Libertà. Dal 2008 al 2011 è ministro per i Rapporti con le Regioni.

Nel 2014 viene candidato ed eletto alle elezioni europee come capolista di Forza Italia nella Circoscrizione Italia meridionale. Nel 2015 lascia Forza Italia e il Gruppo del Partito popolare europeo per aderire al Gruppo dei conservatori e riformisti europei, di cui è nominato vicepresidente. Nel 2017, in vista delle elezioni politiche dell’anno successivo, fonda “Noi con l’Italia”, di cui diviene presidente, in coalizione con il centrodestra.

Nel 2019 viene rieletto al Parlamento europeo nelle fila di Fratelli d’Italia e nel 2020 alle elezioni regionali si ricandida alla guida della Regione Puglia sostenuto dal centrodestra, subendo la sconfitta contro il rivale del Partito democratico, Michele Emiliano. Nel governo Meloni è stato designato ministro per gli Affari europei.

