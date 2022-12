Chi è il nuovo premier della repubblica popolare di Donetsk Vitalij Khotsenko

Come riferisce la testata ucraina filorussa “Strana”, il nuovo primo ministro sarebbe una figura molto vicina a Sergej Kirienko, vice direttore dell’amministrazione presidenziale russa e incaricato del Cremlino per i rapporti con le due repubbliche separatiste del Donbass

La decisione del presidente della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, di rimuovere per intero il governo ha suscitato scalpore, soprattutto visto che la regione ucraina è uno dei teatri dove si stanno svolgendo alcuni dei combattimenti più intensi in corso fra Russia e Ucraina. Tuttavia la nomina del 36enne Vitalij Khotsenko come nuovo primo ministro mostra come le autorità della repubblica popolare si stiano preparando a una sempre più imminente annessione alla Federazione Russa. Come riferisce la testata ucraina filorussa “Strana”, Khotsenko sarebbe una figura molto vicina a Sergej Kirienko, vice direttore dell’amministrazione presidenziale russa e incaricato del Cremlino per i rapporti con le due repubbliche separatiste del Donbass. Khotsenko è originario della città ucraina di Dnipropetrovsk ma la sua carriera politica si è sviluppata in Russia: dopo essersi laureato presso la facoltà di sociologia dell’Università statale di Mosca e aver preso una specializzazione in economia a Singapore, il neo premier di Donetsk ha lavorato per qualche tempo nella pubblica amministrazione del Circondario autonomo Jamalo-Nenec, una regione russa situata nel circondario federale degli Urali.

Nel 2013 Khotsenko è stato nominato ministro dell’Energia, dell’Industria e delle Comunicazioni del Territorio di Stavropol, altra regione russa situata ai margini settentrionali del Caucaso. Successivamente, nel 2019, viene nominato direttore del Dipartimento di politica industriale e programmazione del ministero dell’Industria e del Commercio del governo centrale. Khotsenko, peraltro, è anche laureato alla cosiddetta “Scuola dei governatori” – un istituto di specializzazione per i membri della pubblica amministrazione – e finalista “Leaders of Russia” nel 2018-2019, un concorso per manager e dirigenti aziendali di cui proprio Kirienko è fra i principali promotori e organizzatori. Khotsenko arriva nel Donbass nel 2020 quando entra nello staff di Volodymyr Bidyovka, il presidente del Consiglio popolare (il parlamento) della repubblica popolare di Donetsk.

Non sembra casuale, peraltro, che la nomina di Khotsenko al posto di Aleksander Ananchenko e il correlato avvicendamento dell’intero governo siano avvenuti proprio mentre Kirienko si trovava nella regione di Donetsk, ufficialmente in missione di lavoro. Il 7 giugno, infatti, il vice direttore dell’amministrazione presidenziale russo ha visitato la regione di Kherson e l’8 giugno il presidente della repubblica popolare, Denis Pushilin, ha pubblicato dei filmati della loro visita congiunta a Mariupol. La nomina di Khotsenko, quindi, dovrebbe portare alla nomina di un governo, se possibile, ancora più fedele al Cremlino, un primo passo verso il referendum d’annessione alla Russia che, secondo fonti governative russe del quotidiano “Izvestjia”, si dovrebbe tenere a settembre. Le autorità di Mosca sembrano convinte di poter portare a termine entro breve l’offensiva in corso nel Donbass e, per questo motivo, avrebbero deciso di accelerare i tempi favorendo l’insediamento del nuovo esecutivo.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram