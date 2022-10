Chi è Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro del governo di Giorgia Meloni

Gilberto Pichetto Fratin è nato a Veglio, in Piemonte, nel 1954. Laureatosi in economia e commercio nel 1978 all’Università di Torino, ha poi intrapreso le attività di commercialista e di insegnante di materie economiche in alcuni istituti tecnici.

Ancora laureando avvia il suo impegno politico a livello locale, entrando nel consiglio comunale di Gifflenga, una frazione di Biella; successivamente diviene assessore e vicesindaco del capoluogo provinciale piemontese, per poi aderire a Forza Italia. Nel 1995 entra nel consiglio regionale del Piemonte, mentre nel 1997 assume l’incarico di assessore all’industria, l’artigianato e il commercio. Nel 2008 viene eletto senatore con il Popolo delle libertà e lascia, di conseguenza, le cariche regionali che tornerà a coprire successivamente, quando nel 2013 diviene vicepresidente del Piemonte.

Molto vicino a Silvio Berlusconi, il primo marzo del 2021 giura come sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico nel governo guidato da Mario Draghi, per poi diventare viceministro dal successivo 14 aprile. Alle elezioni politiche dello scorso 25 aprile è eletto alla Camera dei deputati come capolista nel collegio plurinominale di Chieri – Moncalieri.

Nel governo Meloni è stato designato ministro Per la Pubblica amministrazione.

