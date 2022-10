Chi è Carlo Nordio, nuovo ministro del governo di Giorgia Meloni

Carlo Nordio è nato a Treviso nel 1947. Laureatosi in Giurisprudenza a Padova nel 1970, inizia a lavorare in magistratura nel 1977. Ha ricoperto la carica di Procuratore di Venezia ed è stato titolare dell’inchiesta sul Mose di Venezia. Negli anni Ottanta ha condotto le indagini sulle Brigate Rosse venete mentre negli anni ‘90 ha indagato sui reati di Tangentopoli. È stato consulente della Commissione Parlamentare per il terrorismo e le stragi, presidente della Commissione per la riforma del Codice penale ai tempi del ministro della Giustizia Roberto Castelli e coordinatore della Commissione di studio di palazzo Chigi e del ministero per gli Affari regionali sullo status degli amministratori locali. Ha collaborato con numerose riviste scientifiche e quotidiani, tra cui “Il Tempo”, “Il Messaggero” e “Il Gazzettino”, ed è autore di diversi libri. Fino al pensionamento, avvenuto nel 2017 per raggiunti limiti di età, è stato procuratore aggiunto della Procura di Venezia. Il suo nome era stato proposto all’inizio del 2022 da Fratelli d’Italia come loro candidato per la presidenza della Repubblica prima che al Quirinale venisse rieletto Sergio Mattarella. Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 è candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Veneto e viene eletto nell’uninominale. Nel governo Meloni è stato designato ministro della Giustizia.

