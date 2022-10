Chi è Antonio Tajani, nuovo ministro del governo di Giorgia Meloni

Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo e coordinatore di Forza Italia, è nato a Roma nel 1953. Suo padre era un ufficiale dell’esercito italiano e la madre insegnava latino e greco. Laureato all’Università La Sapienza di Roma, in giurisprudenza, è sposato e ha due figli. Ha prestato servizio nell’Aeronautica Militare per poi entrare a far parte della Nato Air Defence Ground Environment. Giornalista professionista, Inizia la carriera come cronista parlamentare fino ad entrare nella redazione de Il Giornale su invito di Indro Montanelli. Politicamente inizia la sua esperienza da giovane militando nel Fronte Monarchico Giovanile per poi diventare, negli anni ’90, uno dei fondatori di Forza Italia e uno dei principali politici del partito per la regione Lazio. Nel 1994 viene eletto membro del Parlamento Europeo, nella lista di FI. A Bruxelles ricopre anche il ruolo prima di Commissario europeo ai trasporti e poi Commissario europeo all’industria. Nel 2017 viene eletto presidente del Parlamento Europeo succedendo così al tedesco Martin Schulz. Nel 2018 è diventato vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, e alle ultime elezioni politiche Tajani è stato eletto alla Camera vincendo con il 49 per cento dei voti nel collegio uninominale a Velletri. Nel governo Meloni è stato designato ministro degli Esteri e vicepremier.

