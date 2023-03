Chi è Ajay Banga, il futuro presidente della Banca mondiale nato in India e candidato dagli Usa

Attuale presidente di Exor, la holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli, ed ex amministratore delegato di Mastercard, leader mondiale delle carte di debito e di credito, Ajaypal Banga assumerà la guida della Banca mondiale a partire dal prossimo giugno: la sua candidatura, promossa dagli Stati Uniti, è infatti l’unica pervenuta entro la scadenza di ieri. Prenderà il posto dello statunitense David Malpass, che ha annunciato il mese scorso le proprie dimissioni a quasi un anno dal termine del suo mandato quinquennale.

Sikh osservante e newyorkese d’adozione, Ajay Banga sarà il primo presidente della Banca mondiale nato in India: nato il 10 novembre 1959 a Khadki, una cittadina satellite di Pune, metropoli dello Stato di Maharashtra, figlio di Harbhajan Singh Banga, generale pluridecorato dell’Esercito indiano. Quest’ultimo educa i suoi figli sulla base dei principi del sikhismo: unità e uguaglianza divina di tutta l’umanità; impegno nel “servizio disinteressato”; lotta per la giustizia, il bene e la prosperità di tutti; condotta onesta; vita di capofamiglia. Nonostante il rispetto per le diversità, Harbhajan infonde nei figli la repulsione per il regime comunista cinese e per l’intransigenza religiosa islamica. Dettagli importanti, questi, per capire quali possano essere i sentimenti di Ajay nei confronti della Cina e dei suoi alleati negli Usa e in Europa. La carriera militare del padre spinge la famiglia a trasferirsi numerose volte, ed Ajay frequenta le scuole in diverse città, prima di spostarsi a Nuova Delhi per seguire i corsi universitari. Laureato con lode in Economia, consegue poi il master in management all’istituto di Ahmedabad, dove conosce la futura moglie, Ritu.

Inizia la carriera nel 1981 alla Nestlé, dove resta 13 anni. Passa poi alla PepsiCo dove, all’inizio della liberalizzazione dell’economia indiana, guida la creazione di una catena di fast food in franchising. Amministratore delegato di Citigroup Asia e Pacifico, tra il 2005 e il 2009 guida la strategia mondiale di microcredito del gruppo. Nel frattempo nel 2007 diventa cittadino statunitense. Direttore operativo per MasterCard, ne diventa presidente e Ad nel 2010, carica che mantiene fino al dicembre 2021. Nel 2020, per quell’incarico, guadagna 27,77 milioni di dollari. Nel febbraio 2015 è nominato da Barack Obama membro del Comitato presidenziale di consulenza per la politica commerciale. Già presidente dell’US-India Business Council, che rappresenta oltre 300 delle maggiori imprese investitrici nel Paese asiatico, nel 2020 viene nominato presidente dell’International Chamber of Commerce, la più importante organizzazione d’affari del mondo, una carica che conserva ancora oggi. È inoltre consigliere della Dow Chemical Company; membro del Council on Foreign Relations e dello International Business Council del World Economic Forum. Nel luglio 2021 è nominato membro del Consiglio di consulenza di BeyondNetZero, il fondo per il cambiamento climatico di General Atlantic, di cui è vicepresidente.

Impegnato in difesa delle minoranze, nel 2014 tiene un discorso sull’importanza della diversità come motore dell’innovazione e della leadership, in apertura della cerimonia di laurea della Stern University di New York, business school fondata dal finanziere di origine ebraica Leonard Stern. È membro della National Urban League, la più antica e importante associazione comunitaria statunitense, dedita alla difesa degli afroamericani e delle minoranze. È stato inoltre sponsor della Citi’s African Heritage Network di New York. È un convinto sostenitore del presidente indiano, Narendra Modi, che ha incontrato ripetutamente, e delle sue politiche. Pur essendo fautore del libero commercio, ritiene necessario affrontare il problema costituito dagli Stati che violano “apertamente e palesemente le regole, sia che si tratti di protezione della proprietà intellettuale, dazi o creando subdole barriere artificiali”. Nel 2016 riceve dal governo indiano l’onorificenza Padma Shri, decorazione civile di quarto livello che viene concessa a personalità che si sono distinte nei diversi campi dell’economia, delle arti, e delle scienze. È sposato con Ritu, che fa parte dell’Investor & Advisory Board di diverse compagnie (QuadFi, SmartPurse) e nel 2012 ha fondato Zoomdojo, ente sociale che favorisce laureati e giovani imprenditori. La coppia ha due figlie: Aditi, 35 anni, dirigente del dipartimento di partnership strategiche di Instagram, ha sposato nel 2018 Jonathan Ross Schwartz (36), ingegnere di origine ebraica che lavora come project leader presso l’ufficio della Boston Consulting di Summit, nel New Jersey; Jyotika (Jojo), 31 anni, direttore delle strategie di partnership della Clear.

Ajay è il fratello minore di Manvinder “Vindi” Singh Banga che, al contrario di lui, non segue il sikhismo. Iniziata la carriera in Unilever India, Vindi viene nominato dopo 33 anni alla guida mondiale del gruppo. Attualmente è presidente di UK Government Investments, holding pubblica britannica che controlla completamente o parzialmente compagnie come Channel Four, East West Rail, National Highways, NatWest Group (48,1 per cento), Nuclear Liabilities Fund, Post Office e The Royal Mint, la zecca reale. Vindi è, inoltre, consigliere di Glaxo Smith Kline, Thomson Reuters e Marks & Spencer; membro del Consiglio della Confederazione dell’industria britannica e senior partner della equity firm Clayton, Dubilier & Rice. Presidente dell’associazione filantropica britannica “Marie Curie”, è stato membro del Consiglio per il commercio e l’industria del primo ministro indiano dal 2004 al 2014, e nel 2010 è stato decorato dal presidente indiano con il “Padma Bhushan”, onorificenza di terzo livello, per il suo “distinguished service of a high order”.

