Chi è Adolfo Urso, nuovo ministro del governo di Giorgia Meloni

Adolfo Urso è nato a Padova nel 1957. Laureato in sociologia all’università “La Sapienza” di Roma e giornalista professionista dal 1984, ha collaborato con “Il Secolo d’Italia”, è stato vice-direttore del quotidiano “Roma” e caporedattore de “L’Italia settimanale”. Direttore dal 1994 della rivista “Charta minuta”, è stato promotore della fondazione Osservatorio parlamentare e nel 2007 ha costituito la Fondazione Farefuturo, della quale è stato segretario generale e poi presidente. La sua attività politica inizia negli anni Ottanta nella Direzione nazionale del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano (Msi). Tra i fondatori di Alleanza nazionale, è candidato ed eletto alle elezioni politiche del 1994 alla Camera dei deputati. Rieletto per cinque legislature, è stato viceministro alle Attività produttive con delega al Commercio estero prima dal 2001 al 2006 e poi dal 2008 al 2010. Nel 2015 Urso aderisce a Fratelli d’Italia e nel 2018 viene eletto al Senato. Nel 2021 diviene presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 viene rieletto al Senato nella circoscrizione Veneto. Nel governo Meloni è stato designato ministro delle Imprese e del made in Italy.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram