Centrodestra: alla Camera la riunione tra i leader

A quanto si apprende, si dovrebbe svolgere alla Camera, la riunione tra i leader del centrodestra in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, alla presenza tra gli altri del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, del segretario della Lega, Matteo Salvini, e del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Nel frattempo, ai microfoni di Radio Capital, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ha assicurato che “non ci sono preclusioni sulla leadership”. “Chiunque sarà lo sosterremo lealmente senza preclusioni. Cercano di dividere il centrodestra sulla questione del premier. Oggi Berlusconi sarà in grado di fare una sintesi”, ha aggiunto.

Riferendosi quindi alle ricostruzioni di “Repubblica”, secondo cui per il Cavaliere Meloni candidata premier in pectore potrebbe fare perdere le elezioni al centrodestra, Tajani ha assicurato che “sono frasi che non ha pronunciato, frutto di indiscrezioni. Non ho mai sentito Berlusconi dire cose del genere, davanti a me non ha mai detto questo, si è preoccupato dei programmi e lavorato sui contenuti fino a tarda notte”.

Salvini: “Chi prende un voto in più vince e governa. Meno tempo si passa a litigare e meglio è”

“Il centrodestra ha una squadra unita, avrà un programma unito, governa quattordici regioni su venti, ha centinaia di sindaci, ha tre leader in campo, tra cui Meloni, Berlusconi, Salvini, più altri amici. Chi di questi prende un voto in più perché gli italiani gli danno un voto di fiducia in più sceglie”. Lo ha detto Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5. “Ci stiamo lamentando che la politica non possa scegliere: il 25 settembre se uno vota a sinistra sceglie Letta, se uno vota il M5s vota Conte, se uno vota il centrodestra può scegliere” ha aggiunto. “La mia ambizione è quella di essere il più scelto, per me sarebbe un onore prendere per mano questo Paese. Se fosse Giorgia Meloni lo farebbe lei, se fosse Silvio Berlusconi lo farebbe lui, mi sembra la cosa più semplice del mondo”, ha sottolineato il segretario del Carroccio. “Meno tempo si passa a litigare meglio è. Sceglieranno gli italiani, chi prende un voto in più vince e governa, non capisco dove sia il problema”, ha concluso Salvini.

Meloni: “Se non dovessimo metterci d’accordo, non avrebbe senso andare al governo insieme”

Se come centrodestra “non dovessimo riuscire a metterci d’accordo” sulle liste, sui programmi, sul nodo della premiership “non avrebbe senso andare al governo insieme”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5. “Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi”, ha aggiunto.

Tra i punti qualificanti del programma di governo, ha dichiarato la leader di Fd’I, “c’è il tema dell’assetto istituzionale italiano e di una riforma in senso presidenziale: dal presidenzialismo e da un rapporto diretto tra governo e cittadini dipende anche la possibilità di fare tutte le altre grandi riforme. Poi ci sono i temi economici: sostegno all’economia reale, a chi vuole lavorare, alle aziende che assumono. Chi in questa nazione vuole fare non deve essere disturbato dallo Stato. E c’è ovviamente tutto il tema sociale che va dagli anziani, ai giovani, ai nuovi poveri. Ormai non esiste più un ceto medio e una forza sociale come la nostra non può fingere di non vedere”.

Secondo Meloni, la campagna elettorale “sarà violentissima”, ma “non ci facciamo intimidire. E penso anche che la sinistra abbia bisogno di inventare una macchina del fango contro di noi perché non può dire niente di concreto e di vero”. “Noi non abbiamo bisogno di inventare una macchina del fango contro di loro perché possiamo banalmente raccontare i disastri che hanno prodotto in Italia negli ultimi dieci anni al governo”, ha aggiunto sottolineando di non “aver bisogno dei regali di Enrico Letta, né dei loro riconoscimenti. Letta fotografa la realtà quando dice che bisognerà scegliere tra Fratelli d’Italia e il Pd: sono i due principali partiti che si confronteranno in queste elezioni in un sistema che potrebbe tornare bipolare”. “Considero questa una buona notizia perché nel bipolarismo si confrontano identità: centrodestra contro centrosinistra, progressisti contro conservatori. Questo è lo scontro e gli italiani sceglieranno da che parte stare”, ha concluso.

