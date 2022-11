Celebrato alla Camera il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi

Si è tenuta, nell’Aula di Montecitorio, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la cerimonia di commemorazione del “Giorno della memoria” dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Ad aprire l’iniziativa è stata l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte del Liceo musicale “Farnesina” di Roma, seguita dagli interventi del presidente della Camera, Roberto Fico, e del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e dalla proiezione – salutata, al termine del filmato, da un lungo e commosso applauso da parte dell’emiciclo – di un video della Rai rievocativo degli episodi di terrorismo ricordati durante la cerimonia. Si sono, poi, svolte le testimonianze di Mario Calabresi, figlio di Luigi, Luigina Dongiovanni, nipote di Franco, carabiniere deceduto nella strage di Peteano, Maria Cristina Ammaturo, figlia del vicequestore Antonio, e Marina Orlandi, vedova di Marco Biagi. Sono, inoltre, intervenuti lo storico Angelo Ventrone e gli studenti Luca Contini, dell’Istituto di istruzione superiore “Roberto Rossellini” di Roma, e Martina Spangher, del Liceo “Laura Bassi” di Bologna.

Casellati: “Non dimenticare vittime è l’imperativo che il Giorno della memoria consegna a tutti noi”

Durante il suo intervento in occasione della cerimonia, la presidente del Senato ha affermato: “Non dimenticare è l’imperativo che questa giornata di memoria e riflessione consegna a tutti noi. Non dimenticare le vittime che il terrorismo ha voluto colpire per il loro impegno al servizio delle istituzioni repubblicane o per le loro idee. Politici, magistrati, agenti delle Forze dell’ordine, giornalisti, docenti, sindacalisti e impiegati pubblici caduti nel mirino del terrorismo degli ‘opposti estremismi’ per il loro lavoro e il loro impegno democratico, sociale e culturale”. “Uomini valorosi, uomini coerenti con le proprie idee, come Luigi Calabresi, Franco Dongiovanni, Antonio Ferraro, Donato Poveromo, Antonio Ammaturo, Pasquale Paola e Marco Biagi, le cui storie saranno a breve rievocate. Accanto a loro, non possiamo dimenticare le vittime occasionali, i tanti martiri per caso che nello spazio pubblico delle nostre città sono divenuti da ‘uditorio’ a ‘bersaglio’ dell’azione stragista”, ha proseguito la seconda carica dello Stato.

Fico: “Rinnoviamo alle tante vittime di una violenza insensata”

Il presidente della Camera ha voluto ricordare come “anche quest’anno ci ritroviamo in un’Aula parlamentare per una delle ricorrenze più importanti e cariche di significato per la nostra comunità nazionale. Lo facciamo anzitutto per rinnovare l’omaggio alle tante vittime di una violenza insensata ed atroce che ha insanguinato molti decenni della nostra storia, segnandone l’evoluzione politica e sociale”. “Esponenti delle istituzioni, della magistratura, delle Forze dell’ordine, del sindacato, del mondo produttivo, dell’università, della stampa che furono uccisi, feriti o pesantemente minacciati per il loro senso del dovere, la fedeltà alla Repubblica, l’integrità morale e professionale – ha aggiunto la terza carica dello Stato -. Ma anche tante persone comuni, vittime della violenza cieca in attentati e scontri di piazza. Siamo qui oggi anche per ribadire la piena vicinanza e la solidarietà ai congiunti di tutte le vittime e alle loro associazioni, che hanno tenuto viva la memoria e ricercato la verità storica e giudiziaria con un impegno costante e infaticabile. A voi la profonda riconoscenza delle istituzioni“.

Fico ha proseguito: “Il vostro impegno civile è uno dei cardini della vita democratica ed è un esempio per le nuove generazioni perché avete saputo chiedere giustizia, anche con veemenza, senza mai cadere nella tentazione della vendetta. Anche grazie al vostro contributo, la Repubblica ha superato le stagioni terroristiche ed eversive non derogando ai principi dalla Costituzione, non rinunciando alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali”.

