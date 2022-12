Cecchetti (Lega) attacca il Partito democratico: “Sui medici di base ennesima polemica strumentale”

"Non c'è nessuna intenzione in Regione Lombardia di supplire alla cronica carenza di medici di base" ha voluto sottolineare

“Come al solito il PD non perde occasione di strumentalizzare ogni polemica sul nulla. Non c’è nessuna intenzione in Regione Lombardia di supplire alla cronica carenza di medici di base, frutto di un decennio di politiche sbagliate da parte dei vari governi e dei vari ministri della salute, peraltro tutti espressione del Pd e dei partiti della sinistra”.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier in una nota evidenziando che “gli infermieri svolgono un ruolo cruciale nel sistema socio sanitario che tutti noi riconosciamo e di cui siamo grati a ognuno di loro, per cui nessuna contrapposizione tra le due categorie: la competenza sui medici di base spetta al Governo, da tempo la Lombardia chiede risposte al problema della carenza ma dal ministro Speranza queste risposte non arrivano. Questo purtroppo è il risultato di dieci anni di tagli scriteriati al fondo sanitario da parte dei Governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, che hanno tagliato 37 miliardi alla sanità pubblica.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram