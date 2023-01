La nota del Cdm su Cospito: “Lo Stato non scende a patti con chi usa la violenza come strumento di lotta politica”

Lo Stato non scende a patti con chi usa la violenza come strumento di lotta politica. Il Consiglio dei Ministri ribadisce quanto aveva già affermato Giorgia Meloni, in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis.

Nella nota, Palazzo Chigi sottolinea che in cdm il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, “ha ricordato le ragioni che hanno determinato l’autorità giudiziaria a proporre e confermare il regime detentivo di cui all’articolo 41 bis attualmente in essere a carico di Alfredo Cospito e, nel pieno rispetto dell’autonomia di valutazione della stessa autorità giudiziaria, ha rilevato che la Corte di Cassazione è chiamata a rendere una decisione in merito nel prossimo mese di marzo”. E ha ribadito che non c’è nessuna volontà di “revocare il regime di cui all’articolo 41 bis”, precisando che “sentite tutte le istituzioni interessate, si è fatto carico delle condizioni di salute del detenuto, avendone disposto in data odierna il trasferimento, sempre in regime di 41 bis, nell’istituto di pena di Opera, che è munito degli adeguati presidi sanitari”.

Da parte sua, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, “ha sottolineato la rete di supporto nei confronti del detenuto, manifestatasi in plurimi episodi di atti vandalici o incendiari e in manifestazioni di piazza, anche violente, rassicurando che gli accresciuti rischi per la sicurezza hanno determinato un innalzamento dell’attenzione e delle misure necessarie per fronteggiarli”.

Riguardo gli atti vandalici ai danni delle sedi diplomatiche estere, è intervenuto il ministro Tajano. Il ministro degli Esteri – sottolinea la nota di Palazzo Chigi – “ha riferito del rafforzamento del sistema difensivo della rete diplomatica italiana all’estero, reso necessario dalle ostilità manifestate nei confronti di sedi di ambasciate e consolati, in varie località, da Atene a La Paz, da Barcellona a Madrid, fino a quelle più recenti di Berlino, oltre che nei confronti di beni appartenenti a personale diplomatico. Il Consiglio dei ministri, nel suo insieme, ribadisce, nel rispetto della decisione assunta dal ministro della Giustizia, la volontà di non scendere a patti con chi usa violenza e minaccia come strumento di lotta politica”.







Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram