Castelli candidata nella coalizione a Novara, insorge il Pd in Piemonte ma lei rifiuta il seggio

“Scopro dai giornali, e da qualche simpatico tweet, che sarei candidata all’uninominale di Novara: no grazie, casa mia è Collegno”

Attivisti pronti a stralciare la tessera e volti storici del partito in autosospensione. La candidatura della viceministra ex M5s Laura Castelli nel collegio di Novara con il Pd ha scatenato la rivolta dei dirigenti locali dei Dem, che hanno condiviso una nota critica nei confronti delle scelte effettuate dalla segreteria nazionale. Una protesta che ha spinto la viceministra dell’economia a rifiutare il seggio: “Scopro dai giornali, e da qualche simpatico tweet, che sarei candidata all’uninominale di Novara: no grazie, casa mia è Collegno”.

Dietro alla rabbia del Pd Piemontese c’è un episodio giudiziario che ha avuto un epilogo soltanto lo scorso anno. Nel 2016 la Castelli aveva insinuato un possibile legame con scambio di favori tra l’allora sindaco Piero Fassino e la giovane attivista del Pd Lidia Roscaneanu. Quest’ultima aveva portato in tribunale l’ex esponente del Movimento 5 stelle, accusandola di diffamazione e vincendo la causa nel 2021.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram