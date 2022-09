Caso Omerovic: prima dell’inchiesta gli agenti di Primavalle sostenevano il tentato suicidio di Hasib

La vicenda di Hasib Omerovic era stata ricostruita dagli agenti del commissariato di Primavalle come un tentato suicidio e così, secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, l’indagine prometteva di essere chiusa, se il clamore mediatico innescato dall’interrogazione parlamentare di Riccardo Magi di Più Europa non gli avesse dato un taglio nettamente diverso. Sarebbe stato, così come ricostruito dai quattro agenti indagati oggi per tentato omicidio, uno dei suicidi, tentati o riusciti, che si confondono nella cronaca nera della Capitale. I quattro avrebbero raccontato che il 25 luglio, il giorno in cui hanno fatto accesso nell’appartamento al secondo piano della palazzina di via Gerolamo Aleandro nel quartiere Primavalle a Roma, il 36enne disabile si sarebbe gettato dalla finestra finendo agonizzante sul marciapiede, dove è stato poi soccorso da un’ambulanza del 118.

La denuncia presentata il 10 agosto scorso dalla famiglia ha descritto quella che sembra essere una realtà diversa, più compatibile con un vero e proprio pestaggio subito dall’uomo di etnia rom, indicato in alcuni post su Facebook, come molestatore di ragazze della zona. Solamente con l’interrogazione parlamentare di Magi, il 12 settembre, la procura di Roma ha aperto l’indagine per tentato omicidio nel tentativo di verificare la veridicità delle gravi accuse di violenza e abusi commessi dagli agenti contenute nella denuncia che la famiglia Omerovic aveva presentato alla stessa procura capitolina un mese prima. Hasib, nel frattempo, dal 25 luglio, è rimasto ricoverato al policlinico Gemelli in coma fino ad alcuni giorni fa poi, il miglioramento del suo quadro clinico, ha permesso di trasferirlo in un reparto ordinario.

Ma oltre alla vicenda giudiziaria, in questi giorni, tiene banco la vicenda sociale degli Omerovic. La famiglia rom, da tre anni aveva lasciato un campo della Capitale tentando l’integrazione nel condominio popolare di Primavalle. Dopo i fatti del 25 luglio, sostenendo di vivere in un clima ostile, gli Omerovic hanno chiesto al Comune di cambiare alloggio e per perorare con maggior efficacia la loro richiesta, il padre di Hasib, ha dormito in macchina davanti al dipartimento Politiche sociali. Oggi sembrava che la situazione si fosse sbloccata perché il Campidoglio ha annunciato di aver accordato agli Omerovic un nuovo alloggia, ma nel pomeriggio Carlo Stasolla dell’Associazione 21 Luglio che segue le sorti della famiglia, ha scritto su Facebook che a “causa della burocrazia la famiglia di Hasib prima di ottobre non avrà le chiavi per entrare nella nuova casa popolare. Lunghi giorni di vita dentro un’autovettura, in condizioni psico-fisiche drammatiche. Il sindaco Gualtieri – ha chiesto Stasolla -intervenga subito con una collocazione temporanea in una struttura di accoglienza adeguata”.

