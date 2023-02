Caso mascherine, la Corte dei conti del Lazio: “Incauto affidamento”

La vicenda delle mascherine nel Lazio è stata causata da un “incauto affidamento” e “tardiva denuncia”, che ha provocato un danno da 11,7 milioni. Lo ha detto il procuratore regionale Pio Silvestri, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 della Corte dei conti per il Lazio. “In merito al tema degli appalti pubblici bisogna certamente segnalare la vicenda, risalente alla prima fase dell’emergenza pandemica, di danno a carico della Regione Lazio a seguito dell’incauto affidamento di tre forniture di mascherine anti Covid, per un totale di 9,5 milioni di pezzi a una piccola società in difficoltà finanziarie e poi fallita – ha ricordato Silvestri -. La fattispecie è caratterizzata dalla tardiva denuncia della sottrazione degli importi versati in anticipo dall’amministrazione. Con atto di citazione il danno patito dalla Regione Lazio è stato quantificato con riguardo all’anticipo versato alla società affidataria e non recuperato per un importo di 11.776.662,20 euro”, ha concluso.

