Caso Cospito, Delmastro: “Assolutamente non mi dimetto”

“Assolutamente non dimetto. E’ una battaglia politica che il Pd legittimamente fa, ma credo che oggi la battaglia politica dovrebbe essere al fianco della maggioranza nel non tentennare sul 41 bis ed essere preoccupati su una ipotetica, futura saldatura tra le richieste del terrorismo e quelle della mafia”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, ospite a “Porta a Porta”, in onda questa sera su Rai1. “Oggi penso che l’opposizione abbia sprecato un’occasione per dire siamo al vostro fianco. Ha fatto un’altra scelta”, ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo.

Il Movimento cinque stelle “ha appena presentato una mozione di censura nei confronti del sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove per chiederne la revoca immediata dall’incarico. Il suo comportamento svela una condotta grave e dolosa: non solo ha abusato dei suoi poteri e violato i suoi doveri di ufficio ma, nei fatti, ha anche recato un danno alle attività investigative sulla mafia e sul terrorismo”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. “Inoltre, divulgare indebitamente informazioni riservate per poi utilizzarle strumentalmente contro una forza di opposizione crea un gravissimo precedente – continua l’ex premier -. Pertanto chiediamo al governo di avviare immediatamente le procedure di revoca della sua nomina a sottosegretario”.

“Oggi abbiamo ascoltato il ministro Nordio a cui abbiamo chiesto di tornare in Aula a riferire sull’esito dell’indagine interna che ha avviato presso il ministero dopo l’intervento dell’onorevole Donzelli di ieri alla Camera. Il ministro ha chiarito che non intende trincerarsi dietro l’indagine aperta presso la procura di Roma. Alla luce delle dichiarazioni della maggioranza che si ostina a negare la gravità di quanto accaduto e a giustificare il comportamento del sottosegretario Delmastro delle Vedove, abbiamo comunque depositato anche la mozione di censura nei suoi confronti per la revoca delle deleghe che gli sono state affidate, ritenendo il suo comportamento pericoloso per la sicurezza nazionale e la lotta alle mafie e al terrorismo e per aver rivelato informazioni relative a detenuti al 41 bis”. Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera.

