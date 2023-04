Caso camici: rinviata al 5 maggio l’udienza davanti alla Corte d’Appello

Il gup di Milano aveva stabilito il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" per frode in pubbliche forniture per il governatore lombardo Attilio Fontana

L’udienza in Corte d’appello sul caso camici che coinvolge anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, prosciolto lo scorso 13 maggio, è stata rinviata al 5 maggio. La contestazione dei magistrati riguarda nello specifico il contratto tra la Regione e la società Dama, stipulato come un accordo tra privati e non con la pubblica amministrazione.

Il gup di Milano aveva stabilito il non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” per frode in pubbliche forniture per il governatore lombardo, per il cognato Andrea Dini proprietario della società Dama, per Pier Attilio Superti vicesegretario generale della Regione, per Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria, la centrale acquisti della Regione.

La pubblica accusa contesta l’affidamento da parte di Aria spa di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75mila camici a Dama, avvenuta nei primi mesi della pandemia, quando era più difficile fornire strumenti protettivi. Secondo i magistrati, il contratto tra la Regione e la società Dama sarebbe stato trattato come un accordo tra privati e non come una stipulazione con la pubblica amministrazione. Le azioni contestate sarebbero “funzionali alla tutela degli interessi personali del governatore Fontana e di quelli economici della Dama Spa riferibile alla moglie e al cognato” e avrebbero avuto “l’esito di posporre l’interesse pubblico (alla completa e tempestiva esecuzione della fornitura) a interessi privati”.

