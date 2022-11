Casamicciola, il ministro Pichetto Fratin: “In galera il sindaco e chi lascia costruire abusivamente”

"Ci sono stanziamenti per Ischia, per quell’area, che sono stati previsti oltre dieci anni fa e che tuttora risultano in ambito locale a livello di progettazione”

Contro l’abusivismo edilizio “basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ai microfoni di Rtl 102.5. In merito invece alle parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha proposto di demolire le costruzioni, il ministro ha spiegato: “Io confischerei e poi si valuta ciò che è pericoloso, caso per caso”.

Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici “è partito con il ministro Galletti, legislatura 2013-2018. Sono arrivato un mese fa e ho chiesto lo stato dei piani e dovrebbe essere presentato a giorni. E’ una delle tante vergogne, ma il piano non avrebbe evitato il disastro di Ischia” ha aggiunto. Ad Ischia “la tragedia si sarebbe forse evitata se non avessero costruito nell’alveo e se le opere di messa in sicurezza fossero state fatte”, ha aggiunto. “Ci sono stanziamenti per Ischia, per quell’area, che sono stati previsti oltre dieci anni fa e che tuttora risultano in ambito locale a livello di progettazione”, ha concluso il ministro.

