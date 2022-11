Via libera dal Consiglio dei ministri alle nuove misure contro il caro-energia

Il governo, su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, ha stanziato con il decreto Aiuti quater risorse per 9,1 miliardi di euro di risorse provenienti dall’extragettito fiscale che è stato autorizzato dal Parlamento per finanziare interventi contro il caro energia. Lo riferisce il Mef in una nota.

In serata è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a illustrare le misure: “Con i 9 miliardi copriremo i primi mesi del 2023 e con la legge di bilancio andremo a coprire buona parte delle esigenze del 2023”, ha detto il sottosegretario parlando a “Porta a porta” su Rai1. Fazzolari ha sottolineato che l’esecutivo è riuscito a garantire un livello di tutela per elettricità e gas: “Il prezzo verrà stabilito da Arera e non dal mercato libero e vedremo una riduzione nelle prossime bollette del 20-30 per cento”, ha affermato. “Per le famiglie è stato garantito un mercato tutelato per elettricità e gas. Non avranno sorprese insostenibili come sarebbe successo se avessimo lasciato il mercato libero”, ha continuato Fazzolari.

Fazzolari: “Con le trivellazioni, le imprese avranno un prezzo calmierato del gas”

Con l’accordo “gas release” che prevede le nuove concessioni di trivellazioni nei nostri mari, le imprese energivore riceveranno gas a un prezzo calmierato. “Presto sarà siglato un accordo per nuove concessioni di trivelle nei nostri mari che prevede che per i primi due anni chi si aggiudicherà le concessioni dovrà dare il 75 per cento del gas estratto alle imprese, sino a 2 miliardi di metri cubi. Questo va a compensare in gran parte la necessità delle grandi imprese energivore e a un prezzo calmierato”, ha spiegato Fazzolari. “Da quando sarà attivo l’accordo le nostre imprese pagheranno il gas molto di meno di quanto lo pagano adesso e in linea con gli anni precedenti. Per i restanti otto anni di concessione – perché le concessioni saranno decennali – la percentuale di gas che dovrà essere fornito è pari al 55 per cento di quel che viene estratto. Questo garantirà una buona parte di autosufficienza per le nostre imprese energivore. È un’operazione di sistema molto importante e che l’Italia può fare grazie alle opportunità offerte dai propri mari”, ha detto Fazzolari.

Fazzolari ha anche confermato che il rigassificatore a Piombino verrà “fatto senza alcun indugio”. “Se le cose si fanno subito è meglio che dover inseguire delle cose non fatte benissimo. Quello è un territorio che più volte ha avuto grandi rassicurazioni e promesse non mantenute. Sta a noi mantenerle ma capiamo un territorio diffidente sulle rassicurazioni che vengono fatte”, ha detto Fazzolari.

Le imprese possono chiedere la rateizzazione delle bollette

Sul tema energia, il Mef fa sapere che “le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.”

Fazzolari: “Valutiamo di rivedere i sostegni al carburante”

Il governo sta pensando di rivedere alcuni sostegni molto popolari come quello sul carburante, ha affermato il sottogretario Fazzolari. “È chiaro che è una scelta molto impopolare ma Giorgia Meloni si è detta pronta ad adottare misure impopolari se necessario”, ha detto Fazzolari. “Stiamo valutando di farlo perché è necessario tutelare chi con la benzina ci lavora – autotrasportatori, tassisti – e chi fa il pendolare non per scelta ma per necessità. Ma è anche vero che io che faccio il pieno della benzina non è giusto che goda di agevolazioni che potrebbero essere investite meglio dallo Stato per sostenere le imprese”, ha detto Fazzolari.

Bonus edilizio scende dal 110 al 90 per cento

Sul bonus edilizio il governo interviene nel Decreto aiuti quater portandolo dal 110 al 90 per cento: così com’era “non era una buona misura”. “Il bonus 110 per cento ha un costo esorbitante, di circa 50-60 miliardi e sono state efficientate meno dell’1 per cento delle abitazioni degli italiani. Prevalentemente di persone a reddito medio alto: non è una buona misura”, ha detto Fazzolari. “Quindi riduciamo dal 110 al 90 per cento il bonus edilizio, prevediamo un fondo affinché nei condomini le persone più in difficoltà si possa intervenire per renderlo del 100 per cento; e perdipiù lo prevediamo anche per le unifamiliari, solo prima casa e che con un limite di reddito che preveda anche il quoziente familiare”, ha aggiunto.

Prorogato il credito di imposta

Il governo con il decreto aiuti quater ha prorogato il credito di imposta per tutto l’eccesso di credito per le annualità precedenti. “Il 40 per cento dell’importo speso nel 2022 va in credito di imposta. È insufficiente per fare si che venga neutralizzato il costo ma è un intervento e in più c’è la rateizzazione a 48 mesi”.

Fazzolari: “Nella legge di bilancio ridurremo la platea dei percettori del reddito”

Il Governo interverrà in legge di bilancio per ridurre la platea dei percettori di reddito. Lo ha detto il sottosegretario alla presidente del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, a “Porta a porta” su Rai1. Resteranno “gli over 60 in difficoltà; chi ha minori a carico; e gli invalidi. Ma chi ha fra i 18 e i 59 anni, è in grado di lavorare e non ha minori a carico, perderà, non immediatamente, il reddito di cittadinanza”, ha detto Fazzolari. “Un sessantenne che ha perso il lavoro ci sta che non riesca a reinventarsi nel mondo del lavoro”, ha affermato. “Se mesi potrebbero essere un tempo congruo”, ha aggiunto il sottosegretario indicando le tempistiche per porre fine all’erogazione del reddito. “Chi non può lavorare non può essere trattato come chi può lavorare. Chi non può lavorare deve continuare a essere tutelato, anzi ci auguriamo di fare anche meglio di quanto avviene adesso. Per chi può lavorare devono essere attivati dei meccanismi di aiuto all’inserimento lavorativo”, ha detto Fazzolari, ricordando che “Fratelli d’Italia è l’unico partito che non ha mai votato per l’istituzione o il mantenimento del Reddito di cittadinanza”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram