Carfagna: “Dobbiamo costruire un Paese che cresca in unità”

Dobbiamo costruire un Paese che cresca in unità, in cui le disuguaglianze sociali vengano meno. Lo ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, intervenendo oggi al Forum “Verso Sud” organizzato da The European House – Ambrosetti a Sorrento. “Nel 2021 il nostro piano di ripresa è stato consegnato in Europa: per la prima volta, il tema dei divari territoriali è stato posto non come rivendicazione rappresentativa di una parte del Paese contro l’altra, ma come un’urgenza nazionale”, ha detto, ricordando il grande piano di modernizzazione infrastrutturale per cancellare l’isolamento fisico che condanna all’arretratezza molte aree del Mezzogiorno. La ministra ha quindi dichiarato che “il Sud esistito finora va dimenticato: ne sta nascendo uno nuovo, più moderno, efficiente, europeo e collegato”. “Un Sud capace di offrire pari diritti e opportunità ai cittadini e attrarre investimenti: i nuovi scenari, determinati dalla pandemia e dalla guerra, con la crisi energetica e alimentare, rendono il Mezzogiorno l’asse portante su cui investire in questo momento”, ha detto. “Per anni il Mezzogiorno è stato rappresentato come un problema da affrontare: si tratta di un’impostazione da capovolgere”, ha aggiunto. Secondo la ministra “il Sud può rappresentare la risposta a tante questioni che interrogano la politica e la società italiana, come la bassa crescita: per questo il governo ha scelto questo indirizzo”.

Le Zone economiche speciali nel Mezzogiorno, ha osservato Carfagna, sono state “finalmente attivate e rese operative, delineando una precisa dimensione di sviluppo”. “Le Zes sono un’opportunità da approfondire: per chi investirà ci sarà un unico numero di telefono da chiamare, un’unica autorizzazione da richiedere e un unico sportello digitale a cui connettersi per qualsiasi problema”, ha affermato la ministra sottolineando la necessità di “costruire un Paese che cresca in unità, in cui le disuguaglianze sociali vengano meno”. “Nel 2021 il nostro piano di ripresa è stato consegnato in Europa: per la prima volta, il tema dei divari territoriali è stato posto non come rivendicazione rappresentativa di una parte del Paese contro l’altra, ma come un’urgenza nazionale”, ha detto, ricordando il grande piano di modernizzazione infrastrutturale per cancellare l’isolamento fisico che condanna all’arretratezza molte aree del Mezzogiorno.

La ministra per il Sud e la Coesione territoriale ha continuato il suo intervento sottolineando come “nel 2021 si è aperta una nuova stagione: non solo grazie alle ingenti risorse arrivate dall’Unione europea, ma anche perché abbiamo fatto una precisa scelta di campo. “Abbiamo deciso di affrontare i problemi e risolverli, anziché utilizzarli per fare propaganda o polemica: ci siamo ispirati ad una visione orgogliosa ed operosa, distante dal meridionalismo disfattista e rivendicativo che per troppi anni ha tenuto prigioniero il Sud”, ha detto.

