Capodanno: nei ristoranti romani +14 per cento negli incassi, si torna ai livelli pre-pandemia

Il Capodanno a Roma porterà nei ristoranti incassi equivalenti a circa 32 milioni di euro, pari al 14 per cento in più rispetto all’anno scorso: un ritorno ai livelli pre-pandemia. Ad affermarlo è il presidente della Fiepet Confesercenti di Roma, Claudio Pica, interpellato da “Agenzia Nova”. “Per la serata del 31 dicembre e il primo gennaio, auspichiamo un incremento degli incassi del 14 per cento rispetto all’anno scorso. Tra il 31 dicembre e il primo gennaio si possono toccare i 32 milioni di euro – spiega Pica -. Già le prenotazioni sono più alte rispetto all’anno scorso, un buon 60 per cento dei ristoranti oggi ha già avuto il sold out, quindi le attese sono positive, anche alla luce di tutti gli arrivi turistici. L’anno scorso eravamo intorno ai 27 milioni, quindi l’incremento è tra i 4 e i 5 milioni di euro”.

Lo scenario è confermato anche dal presidente della Fipe Confcommercio di Roma, Sergio Paolantoni: “Per Capodanno, siamo fiduciosi che i ristoranti di Roma facciano il tutto esaurito. L’attività di promozione della città di Roma fatta dall’assessore Onorato – osserva Paolantoni – che porterà oltre 600 mila presenze fa ben sperare. Il concerto di Capodanno è un evento di livello internazionale, e tutte le discoteche e i locali di Roma si sono attrezzati per essere pronti a una grande affluenza, speriamo che i clienti rispondano e partecipino. Per la serata di Capodanno ed eventi connessi, come feste private e nelle ville, parliamo dell’ordine delle centinaia di milioni di euro”.

La Fiepet Confesercenti, da parte sua, prevede un 8 otto per cento in più di ristoranti aperti rispetto al 2021. Due le motivazioni: “Da un lato, i locali del centro, vedendo tutti questi turisti in arrivo, vorranno fare un ottimo incasso e quindi saranno aperti. Dall’altro lato sarà necessario stare aperti per coprire i maggiori costi finora sostenuti”, dice Pica. I rincari, però, si sono portati dietro anche una nota positiva. “Circa il 70 per cento dei locali ha preferito utilizzare menù con prodotti d’eccellenza, sia tipici del Lazio sia di pesce di ottimo livello, e i listini hanno subito, di media, un aumento dell’otto per cento, visti gli aumenti sia delle materie prime sia dei costi dell’energia. Il mio plauso – afferma Pica – va a tutta la categoria, che ha saputo limare su altri costi, e non aggiungere aggravi ai nostri clienti”. In breve “rispetto agli anni della pandemia, questa volta potremmo portare gli incassi del 2019. C’è quindi un ritorno ai livelli pre pandemia, grazie anche alla presenza dei turisti e grazie all’amministrazione comunale”, conclude.

Una piccola percentuale di locali che rimarranno chiusi, però, c’è: “Non tutti i locali resteranno aperti, alcuni hanno scelto di non aprire”, sottolinea Paolantoni di Fipe Confcommercio. “Questo perché – aggiunge – a Capodanno i costi di gestione sono alti, per cui chi non ha la certezza di fare tutto esaurito ha preferito restare chiuso”. In ogni caso, rispetto agli anni della pandemia “sul Capodanno possiamo dire che i locali saranno tornati ai livelli del 2018 e del 2019, c’è tanta effervescenza. Speriamo che tutto si svolga in condizione di sicurezza. Speriamo che i ragazzi siano morigerati nell’uso di alcol e che tutto si possa svolgere all’insegna della massima serenità. Bisogna lavorare di concerto con le istituzioni pubbliche per poter garantire la tranquillità dello svolgimento delle manifestazioni”, conclude Paolantoni.

