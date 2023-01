Capitale della cultura 2023: Bergamo e Brescia cooperano ed escono più forti dalla pandemia

Una collaborazione stretta e intensa tra due città che fino a ora hanno poco spesso cooperato, che risponde nel migliore dei modi alla tragedia della pandemia che tanto ha colpito i territori di Brescia e Bergamo. Questo quanto emerso dall’inaugurazione di Bergamo e Brescia capitale della cultura 2023, che si è tenuta in contemporanea questa sera al teatro Donizzetti di Bergamo e al teatro Grande di Brescia. All’evento erano presenti a Brescia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e, a Bergamo, il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Dai palchi dei due teatri si sono alternati a Brescia il sindaco Emiliano Del Bono, l’assessore alla cultura del Comune di Brescia Laura Castelletti, il presidente della Regione Attilio Fontana. A Bergamo, il sindaco Giorgio Gori e l’assessore alla cultura Nadia Ghisalberti. “La cultura è una grande ricchezza. Nasce dalla vita, dalla comunità, dalla natura che la ospita, e poi ritorna alle persone, alle generazioni successive, come linfa, come civiltà, come genio e valore”, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo poi che la cultura non è “un ambito separato dell’attività umana, quasi un suo sovrappiù. È il sapere conquistato dall’esperienza. È il pensiero che si costruisce nello studio, nel confronto, nella ricerca, nel lavoro. È l’emozione del rappresentare la vita, è un arricchimento dei valori che caratterizzano l’umanità”.

La scelta di indicare Brescia e Bergamo come Capitali della cultura italiana per il 2023, ha ricordato il ministro Sangiuliano, è volta a “dare un forte segnale di rilancio, orgoglio, prospettiva, dopo la pandemia da Covid-19 che aveva colpito così tragicamente le due province”. “È nostro dovere ripartire proprio da luoghi simbolo, come lo sono Bergamo e Brescia, simbolo ieri della sofferenza in tempo di Covid, che diventano oggi il simbolo di un nuovo risorgimento che passa attraverso la bellezza”, ha aggiunto il ministro. “Grazie al contributo di tutti abbiamo cercato di comporre il disegno di un territorio in movimento verso il futuro, un territorio con due capoluoghi che diventano una sola capitale”, ha commentato il sindaco Gori. “Un territorio – ha sottolineato il primo cittadino bergamasco – che riconosce la cultura – in tutte le sue espressioni, da quella artistica a quella scientifica, da quella industriale a quella della solidarietà – come il dono più grande che si può fare ad una persona. Perché cultura è sinonimo di libertà e di emancipazione: il miglior antidoto alla paura, allo spaesamento e alla tristezza: per questo è importante che sia accessibile a tutti”. “Il titolo che abbiamo voluto dare a questo grande progetto – ha spiegato Gori – è ‘La città illuminata’, pensando proprio alla cultura come ad una luce che ci aiuta ad affrontare i grandi cambiamenti del nostro tempo, a comprenderli e a non sentircene sopraffatti: la luce della conoscenza. Ma ‘lluminata’ può significare anche ‘aperta’, ‘di ampie vedute’, come vogliamo che siano le nostre città: accoglienti, in grado di riconoscere le differenze come un valore. E “Illuminata” è la comunità cittadina che nei momenti difficili ci appare come un faro, un punto di riferimento e di approdo. Così vogliamo che siano le nostre città”.

“Siamo pronti ad accogliere e le nostre città conoscono bene il valore e il senso dell’accoglienza” che è “la cultura della cura, quella che abbiamo trovato nei giorni bui della pandemia e che ci ha permesso di non sentirci troppi soli”, ha aggiunto il sindaco Del Bono, sottolineando che le due città sono state e saranno anche “laboratori di umanità e di tenerezza” abituate “all’operosità, alla durezza e alla fatica del lavoro, ma che hanno coniugato la concretezza dell’azione con l’umanità della presa in carico” e nella tragedia della pandemia “hanno individuato la strada per uscirne più forti”. Organizzare Bergamo Brescia capitale della cultura ha richiesto di “legare due città meravigliose, ciascuna con le sue tradizioni, il suo modo di lavorare, che per qualche ragione non si erano davvero mai incontrate. Non è stato facile e in molti si chiedevano se sarebbe stato davvero possibile”, ha evidenziato l’assessore Ghisalberti. “E’ una ribalta che non ci spaventa. Tutt’altro. E’ una sfida che ci entusiasma, che sprigiona energia”, ha dichiarato invece l’assessore Castelletti. “Arriviamo a questo giorno forti non solo del grande lavoro svolto da più di due anni a questa parte – ossia dal giorno della designazione – ma soprattutto – ha chiarito – consapevoli delle nostre potenzialità e della capacità di Brescia, e di Bergamo, di poter dare atto a ognuna di esse”, ha aggiunto. “La Capitale della Cultura 2023 è un’opportunità di promozione delle realtà locali, come di progresso sociale ed economico a vantaggio dell’intero territorio regionale. Un’occasione unica che Regione Lombardia ha ritenuto di cogliere prontamente e di valorizzare. Nella consapevolezza che le due città sapranno portare un valore aggiunto e un modello valido per l’intero Paese”, ha invece detto il presidente della Lombardia Fontana.

Grande attenzione dei relatori è stata dedicata anche alla ripresa post covid, che ha colpito duramente in particolare la città di Bergamo nel 2020. Le due città, ha sottolineato il presidente della Repubblica Mattarella, “hanno saputo reagire, dando vita, e alimentando con i loro valori, quel modello di solidarietà che ha consentito di affrontare la crisi”. “Il Presidente Mattarella sa molto bene, per esserci stato così vicino, della catastrofe che si è abbattuta sulle due città tra gennaio e aprile del 2020. Se da lì siamo ripartiti lo dobbiamo al Paese intero. Ai Sindaci che nel 2020 hanno ritirato la loro candidatura, al Parlamento che all’unanimità ha votato per le nostre due città: è stato come se il Paese tutto e le sue istituzioni avessero deciso di prendersi cura di noi. Questa Capitale, forse più di altre, è la Capitale che il Paese ha scelto”, ha anche sottolineato a riguardo l’assessore Ghisalberti. Brescia e Bergamo dimostrano “di saper fare della dolorosa parentesi della pandemia un atto di coraggio e amore per il territorio, un gesto di apertura al futuro. Nel dialogo, nella reciproca contaminazione, nel creare nuove alleanze, iniziative e progetti strategici e di visione”, ha invece rimarcato il presidente della Regione Fontana. In fine, il capo di Stato ha anche dedicato un pensiero all’Ucraina. “Stiamo rivivendo in Europa la tragedia della guerra, che speravamo fosse riposta per sempre negli archivi della storia dopo gli orrori che abbiamo allora conosciuto”, ha infatti ricordato Mattarella.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram