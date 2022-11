Caos in Perù: la famiglia del presidente sotto accusa per corruzione

Dopo le imboscate del Parlamento e i fascicoli giudiziari aperti sul suo conto, la pressione sul presidente del Perù, Pedro Castillo, arriva anche dal comportamento dei familiari più stretti. Yenifer Paredes, cognata di Castillo indagata per presunta corruzione, è sfuggita per 24 ore a un ordine di arresto preventivo, rendendo ancora più pericolante l’immagine pubblica del presidente e la fiducia nella sua cerchia più ristretta. Un clima che per qualche ora aveva convinto il suo avvocato, Benji Espinoza, a rinunciare all’incarico: il legale sentiva di aver combattuto, solo “contro tutto e tutti”, una lotta paragonabile a quella di “Davide contro Golia”. Castillo parla di un “attacco alla democrazia” orchestrato da parte della stampa, parte delle opposizioni e dalla procura, tornando ad agitare il fantasma dei “conservatori” che avevano cercato di impedire a lui – maestro delle campagne, lontano dalla borghesia cittadina – la vittoria alle elezioni presidenziali di poco più di un anno fa. Ma per tenere assieme il fronte, il capo dello Stato, è costretto ogni giorno agli straordinari.

L’avvocato Espinoza ha fatto marcia indietro, Anibal Torres, ultimo di una serie di presidenti del Consiglio nominati da Castillo, ha ritirato le dimissioni presentate “per motivi personali”, e Paredes si è presentata “a sorpresa” in procura. Yenifer è sorella minore della “primera dama” Lidia Paredes, ma vivendo in casa Castillo da quando aveva un anno e mezzo, viene presentata dalla coppia presidenziale come una loro “figlia”. Per la giovane Paredes i guai giudiziari sono nati con un servizio giornalistico che la ritraeva mentre prometteva un appalto idrico a un impresa di cui portava l’uniforme di lavoro. Dando seguito a un ordine di arresto preventivo, il procuratore Hans Aguirre disponeva la perquisizione inedita del palazzo di governo e della residenza dei Castillo, alla ricerca, infruttuosa, di Paredes. La quale si sarebbe presentata il giorno dopo, ma senza “nessuna intenzione” di rendere dichiarazioni che potrebbero incastrare il presidente, assicurano i suoi legali.

Ma quello di Yenifer non è l’unico “guaio di famiglia” che grava sul capo dello Stato. Accese polemiche si sono aperte sul comportamento di Fray Vasquez Castillo, figlio di una sorella della “first lady” e Gian Marco Castillo Gomez, figlio di un fratello del presidente. I due nipoti sono indagati per presunti reati di collusione aggravata e organizzazione criminale per la concessione dell’appalto per il ponte “Tarata” (che dà il nome al fascicolo giudiziario), l’infrastruttura sul fiume Huallaga, nella regione amazzonica del Paese. Una trama di corruzione di cui ha parlato l’imprenditrice Karelim Lopez, di cui sarebbe stato a capo l’ex ministro dei trasporti, Juan Silva e che coinvolge anche Bruno Pacheco, già segretario generale e mano destra di Castillo. Questi ed altri nomi considerati vicini al presidente sono protagonisti di una incessante cronaca di rivelazioni choc, accuse incrociate e – soprattutto – di fughe dalla giustizia che lo stesso Castillo avrebbe agevolato suscitando tra gli altri l’indignazione di un suo ex ministro dell’Interno, Mariano Gonzalez.

