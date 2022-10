Cangini (FI): “Interrogazione a Giovannini sull’Alta velocità Adriatica”

Secondo il senatore del centrodestra, l'infrastruttura rappresenterebbe per le Marche, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia "un’occasione straordinaria di sviluppo, per lo Stato un investimento sul Pil e sulla tenuta sociale"

“Ha ragione il presidente dell’Istao, l’economista Mario Baldassarri: se non vogliamo ‘relegare la costa Adriatica al sottosviluppo per i prossimi cinquant’anni’ abbiamo oggi l’opportunità e il dovere di collegarla al resto del Paese facendo correre l’Alta velocità da Bologna a Bari. Per le Marche, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia sarebbe un’occasione straordinaria di sviluppo, per lo Stato un investimento sul Pil e sulla tenuta sociale”. Lo scrive sui social il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.

“Almeno cominciare dalle Marche”, scrive ancora il parlamentare del centrodestra sottolineando che “il presidente Acquaroli e la sua giunta stanno discutendo con il ministero delle Infrastrutture le modalità dell’arretramento di parte del tratto ferroviario tra Fano e Falconara. Ottima cosa. Ma cosa ancor migliore sarebbe far correre all’interno i binari dell’Alta velocità lungo tutta regione. Secondo il professor Baldassarri i costi leviterebbero di poco (da 12 a 15 miliardi di investimenti pubblici) e i benefici li compenserebbero largamente. Il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, è contrario: con un’interrogazione appena depositata, ho ritenuto utile invitarlo ad illustrare al Parlamento le ragioni di tale contrarietà”, conclude.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram