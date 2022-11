Canal+ interessata all’emittente televisiva statunitense Starz

Se finalizzata, l'operazione rappresenterebbe un segnale forte in direzione dello sviluppo internazionale dell'azienda francese dato che gli permetterebbe di inserirsi nel mercato statunitense, che si aggiungerebbe a quelli in Europa, Africa e Asia dove è già presente

Canal+, emittente televisiva del gruppo Vivendi, sarebbe interessata all’acquisizione dell’omologa statunitense Starz, detenuta da Lionsgate. Lo scrive il quotidiano “Les Echos“, spiegando che ci sono state delle trattative. Se finalizzata, l’operazione rappresenterebbe un segnale forte in direzione dello sviluppo internazionale dell’azienda francese. Canal+ potrebbe inoltre inserirsi nel mercato statunitense, che si aggiungerebbe a quelli in Europa, Africa e Asia dove è già presente. L’emittente francese conta 24 milioni di abbonati in tutto il mondo, tra cui 9 milioni in Francia. Tuttavia, altre società hanno mostrato interesse nei confronti di Starz, come Roku, specializzato nello streaming e il gruppo di investimenti Apollo, che insieme punterebbero ad acquisire il 20 per cento dell’emittente statunitense, secondo quanto riferito dal quotidiano “Wall Street Journal”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram