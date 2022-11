Camera: oggi question time con i ministri Lamorgese, Franceschini e Cingolani

Si svolge oggi, mercoledì 11 maggio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponde a una interrogazione sulle misure per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane, con particolare riferimento alla provincia di Catanzaro (Furgiuele – Lega). Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a rendere strutturale la misura della destinazione del 2 per mille dell’Irpef a favore delle associazioni culturali (Di Giorgi – Pd); sulle iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione di Castel dell’Ovo di Napoli, nell’ambito di un più ampio intervento a favore del ‘Borgo marinari’ (De Lorenzo – Leu); sule iniziative per la revoca della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'”ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone”, in provincia di Viterbo, in relazione a procedimenti di autorizzazione di impianti da fonte rinnovabile nella medesima area (Nobili – Iv). Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a incrementare la produzione di energia elettrica mediante i sistemi di accumulo e pompaggio idroelettrico (Menga – Misto-Eur. Verde-Verdi Eur.); sulle iniziative volte a incentivare la realizzazione di parchi marini per l’energia eolica, in particolare nelle regioni Puglia, Calabria e Sardegna (D’Ettore – CI); sullo stato delle bonifiche dei siti ex Ilva di Taranto e sulla congruità delle risorse disponibili per gli interventi volti al ripristino ambientale e alla riqualificazione dell’area (D’Attis – FI); sull’andamento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, anche in vista del previsto superamento del servizio di maggior tutela (Crippa – M5s); sulle iniziative volte ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e a ridurre la dipendenza energetica dell’Italia, con particolare riferimento alla semplificazione dei procedimenti autorizzatori (Lollobrigida – Fd’I).

