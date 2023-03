Cambini (Politecnico) a ‘Nova’: “L’Italia soffre di troppa burocrazia”

Sui trasporti a media lunga percorrenza: "L’idea di poter utilizzare dei carburanti sostenibili per l’aviazione e in prospettiva anche di trasporto navale è interessante"

L’Italia soffre di vari problemi sia di carattere burocratico che economico. Questi rallentano gli investimenti privati nel nostro paese. Il caso di Italvolt in Piemonte è stato molto negativo perché indubbiamente secondo molti, e io sottoscrivo questa visione, l’area di Ivrea era molto adatta. Guardiamo però anche qualche nota positiva penso alla creazione di un centro ad hoc creato da Google. Lo ha affermato ad ‘Agenzia Nova’ Carlo Cambini, professore ordinario di Economia industriale del Politecnico di Torino ed ex consulente di governo durante la presidenza di Mario Draghi. “Io spero che l’unità di intenti nel nostro territorio tra Regione, Comune e università porti i suoi frutti. L’integrazione tra l’expertise tecnico, economico e gestionale e la decisione pubblica è molto importante nella fase in cui stiamo vivendo”, ha concluso Cambini.

I trasporti a media lunga percorrenza

Per i trasporti a media lunga percorrenza secondo gli studi l’uso delle batterie elettriche è rischioso. Ecco perché da parte di altri trasporti ci potrebbero essere delle soluzioni alternative che vanno studiate, come ad esempio il Jet Fuel per il settore aereo e navale, ha poi aggiunto Cambini. “L’idea di poter utilizzare dei carburanti sostenibili per l’aviazione e in prospettiva anche di trasporto navale è interessante, soprattutto su due dei mezzi più accusati di creare un impatto ambientale. La cosa interessante su questi carburanti alternativi è che in Italia abbiamo Eni, uno dei player principali, che è un produttore principale del Jet Fuel e che collabora con il Politecnico di Torino tramite l’Energy Center a riguardo – ha continuato Cambini -.

Ci vuole un quadro normativo più stabile, che porti poi degli stimoli per il decisore pubblico italiano sull’implementazione nel nostro Paese. E richiede tutta una serie di conoscenze tecnologiche e economiche per la parte di regolazione e incentivazione all’uso di questi carburanti alternativi. Su questo mi preme sottolineare che assieme ad alcuni colleghi del Politecnico abbiamo un piccolo progetto con il ministero dei Trasporti per studiare una roadmap di implementazione, di realizzazione della parte infrastrutturale e per incentivare l’utilizzo effettivo di questi nuovi sistemi. In generale per i carburanti c’è bisogno di un mix tecnologico, perché molte di queste tecnologie si stanno sviluppando e non credo ci sia una tecnologia dominante. L’obiettivo ambientale è chiaro e deve essere raggiunto, ma per farlo più opzioni ci teniamo aperte meglio è”, ha concluso Cambini.

