Calenda: “Vogliamo andare avanti con Draghi sostenuto da una larga coalizione”

Vogliamo andare avanti con Draghi, sostenuto da una larga coalizione. È questo l’obiettivo fissato dal leader di Azione, Carlo Calenda, in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma della lista Azione – Italia viva. “O noi facciamo andare avanti Draghi con un governo sostenuto da un polo liberale e riformista più forte, oppure questo Paese è andato. Ogni alternativa è destinata a portare il Paese in una condizione di estremo rischio finanziario”, ha avvertito Calenda, che ha definito questa legislatura “uno spartiacque: è la tragica fine delle Seconda Repubblica, degenerata in bipopulismo”. Il leader di Azione ha poi confermato la sua candidatura al collegio Roma 1 e sulle liste presentate si è detto “molto soddisfatto”.

“La partita è sul proporzionale al Senato – ha sottolineato – e possiamo vincerla. Nessuna coalizione di destra e di sinistra può assicurare una continuazione del Pnrr, dell’agenda Draghi e del posizionamento internazionale dell’Italia”. “Abbiamo delineato una continuità con l’attività del governo Draghi – ha spiegato – perché riteniamo che sia l’unica cosa seria da fare per non perdere soldi e per evitare che questa campagna elettorale si trasformi in una serie di balle una più grande dell’altra”. Per persone come Cottarelli, Bonino e Bentivoglio “le porte sono e continueranno ad essere aperte”, ha affermato Calenda, che ha additato a Movimento 5 stelle, Forza Italia e Lega la caduta del governo Draghi: “Non è un caso che sia stata causata da partiti filo-putiniani. Il governo Draghi è caduto per l’invidia di Conte, per le voglie di Berlusconi di diventare presidente del Senato e della Repubblica, per la paura di Salvini di vedere i consensi calare”.







Il leader di Azione ha poi invitato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a chiudere completamente i legami col passato, “anche dal punto di vista formale, e penso alla fiamma nel simbolo, che vuol dire un partito dichiaratamente post-fascista”. Nella destra “si odiano tra loro. Salvini – ha osservato – governerebbe piuttosto con Rifondazione comunista che con la Meloni”. Non sono mancate le critiche nei confronti del centrosinistra, accusato di non avere un programma comune: “Il Pd cinque minuti dopo le elezioni tornerà ad allearsi con il Movimento 5 stelle”. Calenda ha infine dichiarato di voler “attuare le riforme previste dal Pnrr: chi dice di volerlo cambiare, significa farlo saltare” e che “il problema del gas in autunno sarà disastroso”. Per quanto riguarda il terzo polo, “Renzi ha fatto un gesto di grandissima generosità nel mettersi di lato. Dopo le elezioni – ha concluso – parte un processo costruttivo di una forza politica che a un certo punto deve superare anche me e lui”. La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, di Italia viva, ha ribadito la necessità di “mettere in campo una proposta politica che abbia la chiarezza di portare a completamento dell’agenda Draghi”. “Gli asili nido devono essere costruiti, gli investimenti sul lavoro femminile devono andare avanti”, ha aggiunto Bonetti, che ha poi fatto presente come ci sia una legge per contrastare la violenza contro le donne, “che è rimasta silente nel Parlamento, non è stata approvata. Il nostro impegno come primo atto della nuova legislatura sarà quello di ripresentare esattamente quella legge”.

La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, di Azione, si è invece soffermata sulla questione del presidenzialismo, sostenendo che “le istituzioni che garantiscono responsabilità e governabilità sono le amministrazioni comunali, grazie ai quali abbiamo potuto avere governi stabili. Con l’elezione diretta del presidente del Consiglio si può raggiungere a livello nazionale lo stesso obiettivo”. “Non riteniamo che si possano affrontare le riforme a colpi di maggioranza e attraverso degli slogan. Oggi se c’è una figura del quale gli italiani si fidano è Mattarella. Il problema di questo Paese – ha spiegato – è la difficoltà della governabilità. Il terzo polo è l’unico modo serio e credibile per cambiare questo Paese”. La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, di Azione, ha avvertito che “ogni ritardo nell’attuazione del Pnrr rappresenta un macigno contro la piena realizzazione di un piano per garantire il recupero dei ritardi storici”. Negli opposti populismi di destra e sinistra “ci sono soltanto bandierine ideologiche”, ha evidenziato la ministra, sottolineando che l’alleanza Azione – Italia viva “è la vera e seria novità di questa campagna elettorale”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram