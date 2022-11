Calenda: “Senza l’intesa con il Pd il centrodestra avrebbe già vinto”

All’indomani dell’accordo tra Pd, Azione e +Europa, Carlo Calenda ha difeso la sua scelta ribadendo che “senza l’intesa nel centrosinistra, il centrodestra avrebbe già vinto”. Il leader di Azione, ospite di Skytg24, ha parlato della situazione politica, dell’alleanza e della futura campagna elettorale. “Il patto di coalizione è continuare l’agenda di Draghi”, ha spiegato. “Abbiamo scritto che il candidato premier lo decideremo insieme, non c’è un meccanismo automatico, ma la speranza che possa rimanere Mario Draghi accomuna sia me che Enrico Letta”, ha auspicato. “Per noi era una scelta sofferta, complicata – ha poi commentato Calenda parlando dell’intesa con il Pd – è chiaro che per me era più facile andare per la purezza assoluta, senza nessuno, tuttavia quella scelta avrebbe determinato la vittoria delle destre a tavolino. Ovvero le persone che avevano mandato a casa Draghi, avrebbero vinto senza alcuna possibilità di contesa”. Su Fratoianni e Di Maio ha poi chiarito: “Il programma Enrico Letta l’ha firmato. Se Fratoianni non ci si trova chiarisca prima che fa la coalizione. Il mio interlocutore è Enrico Letta” mentre sulla possibile candidatura del ministro degli Esteri col Pd ha risposto: “Non so e comunque mi domando l’utilità. Ma se gli elettori del Pd sono felici, votassero Luigi Di Maio”.

Riguardo alla possibilità che Giorgia Meloni diventi presidente del Consiglio, per Calenda la leader di Fd’I non è “pronta a governare”. “Non solo perché non ha mai governato niente, tranne un ministero senza portafoglio per un breve periodo. Al di là delle posizioni estreme che ha la Meloni, non ha mai gestito niente”, ha evidenziato il leader di Azione sottolineando: “È un problema di linea politica internazionale e di programma, perché un programma che dice ‘spendo 80 milioni’ ma non ti dice dove, è una presa in giro. Non è il fascismo ma il caos e il caos porta al Venezuela”.

