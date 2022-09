Calenda: “Renzi mi farà fuori? Tutte idiozie”

"Sono cose che non stanno ne in cielo ne in terra"

“Renzi mi farà fuori? Tutte idiozie, sono cose che non stanno ne in cielo ne in terra. Renzi ha fatto un passo indietro, non è un mio amico, mai stato, in politica non si hanno amici, conta che la pensiamo allo stesso modo su alcune cose”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24.

“Sono convinto che in quattro mesi, se vince la destra, siamo come nel 2011, con lo spread alle stelle e il commissariamento dell’Italia” ha detto ancora.

“Per tenere basse le bollette da qui a parecchio tempo servirà sganciare elettricità dal gas e interventi per le aziende energivore. Servono 15 miliardi ogni due mesi per le imprese piccole e grandi che hanno una componente energivora. Servono 90 miliardi in 12 mesi per questo ho chiesto alla politica di cancellare le promesse elettorali” ha aggiunto.

