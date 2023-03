Calenda: “Il nucleare è pulito e sicuro”

L’energia nucleare è oggi una delle energie più pulite e più sicura da realizzare. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a “Mattino Cinque”, su Canale 5. “Un quarto dell’energia europea è prodotta dalle centrali nucleari. Non ha emissioni, non emette Co2 e ha bassissimo consumo del suolo”, ha aggiunto Calenda.

I pannelli solari “sono molto più inquinanti del nucleare, anche perché essendo prodotti in Cina, bisogna contare le emissioni del trasporto”. Per arrivare agli obiettivi europei di decarbonizzazione, “avremmo bisogno di una quantità di pannelli solari pari a un territorio grande tre volte il Molise, mentre il nucleare occupa un territorio molto più piccolo”, ha sottolineato Calenda che ha aggiunto: “Quando il sole non c’è, non c’è nemmeno energia e non si riesce a stoccarne grandi quantità. Invece il nucleare è una fonte costante e senza emissioni. Le scorie sono pochissime e vengono stoccate in assoluta sicurezza”.

