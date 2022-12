Calenda: “Contento di stare sopra Forza Italia? Noi per iniziare dobbiamo superare Lega e M5s”

Nando Pagnoncelli ha riconosciuto che il Terzo polo è cresciuto nei sondaggi più degli altri partiti, stando sopra Forza Italia. Sono contento di questo? Noi dovremo stare sopra a Forza Italia e al Movimento 5 stelle per iniziare. Lo ha affermato il leader del Terzo polo Carlo Calenda durante la presentazione dei candidati Piemontesi di Azione e Italia Viva che si sta svolgendo questa mattina al museo dell’Automobile di Torino. “Dobbiamo andare casa per casa per spiegare le nostre ragioni, perché non è vero che gli Italiani ragionano solo con la pancia. Lo fanno perché non c’è nessuno che li fa ragionare con la testa e con il cuore”, ha concluso Calenda.







Silvio Berlusconi ha perso il diritto di rappresentare i popolari italiani nel momento in cui ha mandato a casa Draghi, ha spiegato. “Le motivazioni vere di questa scelta sono la smania di voler diventare presidente del Senato o della Repubblica. – ha continuato Calenda – E dal giorno dopo è andato sui giornali dicendo ‘io non c’ero, Draghi era stanco se ne voleva andare via, noi non l’abbiamo mai sfiduciato’. La rimozione della realtà è sempre la filosofia che nutre gli estremismi mai i moderati”, ha aggiunto.

“Tutta la campagna della sinistra è fatta dal mantra ‘con noi o contro di noi’. Io sono contrario a questa impostazione e invito al voto consapevole. Voglio che chi voti Terzo polo non lo faccia da seguace ma coscientemente” ha detto ancora. “Ora dicono che chi non voterà Pd è un no vax, come se la scienza e i vaccini fossero loro monopolio: il monopolio del bene e della superiorità morale. Lo dicono anche se hanno candidato persone che hanno votato 50 volte la sfiducia a Draghi – ha continuato Calenda -. Ricordo a Romano Prodi, che oggi sul Corriere parla di ‘attacchi irragionevoli al Pd’, che l’errore di imbarcare la sinistra più a sinistra ha portato alla caduta dei suoi governi. I Bertinotti e Scanio di oggi sono Fratoianni e Bonelli. Non c’è il voto utile perché in campo ci sono 4 coalizioni”, ha concluso Calenda.

