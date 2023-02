Calenda: “Abbiamo perso, ma i candidati non erano sbagliati”

Scommessa persa: Il Terzo polo ha fallito l’obiettivo in Lombardia e ha perso terreno come lista rispetto alle Politiche. “Abbiamo perso – ammette il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista al “Corriere della Sera” -. Quello regionale è un voto difficilissimo per noi. Le preferenze pesano e noi invece dipendiamo da un voto di opinione. La peggiore condizione possibile per chi vuole spezzare il bipolarismo”. Non cerca un alibi: “No. Ammetto che non mi aspettavo il risultato in Lombardia nei termini in cui si è delineato. Neppure mi aspettavo, però, che Fontana addirittura prendesse di più, in percentuale, di cinque anni fa. Si può dire che il presidente uscente abbia governato bene? No, non si può dire”. Potrebbe essere però che i candidati, Moratti in Lombardia, ma anche D’Amato nel Lazio, che pur se del Pd, è stato fortemente voluto da lei, fossero sbagliati: “No. Abbiamo scelto i due assessori regionali che meglio hanno gestito il Covid, per guidare due Regioni, enti in cui il bilancio è quasi tutto assorbito dalla sanità. Non è importato a nessuno. Fontana e Rocca erano forse candidati migliori? Non credo. Se si vota come al Palio di Siena, se il voto è fideistico, i candidati contano poco”.

“Ma io – aggiunge l’ex ministro – faccio politica proprio perché voglio scardinare questo sistema che porta a un’astensione sempre più alta con votanti sempre più divisi tra guelfi e ghibellini e al declino del Paese. Forse siamo condannati e io sono un irrimediabile idealista. Ma non mi arrendo”. Insomma, hanno sbagliato gli elettori: “Sì, non ho timore di dirlo. È la maledizione italiana: si vota per appartenenza. Sono di destra voto la destra, sono di sinistra voto la sinistra, prescindendo dal candidato e dalla qualità delle sue proposte. E poi mi lamento di chi governa”. Per ora le forze di centrodestra continuano a vincere: “Il centrodestra è incapace di produrre un’azione di governo sensata. Ma perché gli elettori se ne rendano conto, visto che si vota alla ‘Grande fratello’, per affezione, ci vorrà del tempo”, ha concluso Calenda.

