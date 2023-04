Calciomercato, perquisizioni negli uffici di Roma, Lazio e Salernitana: indagati Tare, Lotito, i Friedkin e Pallotta

Perquisizioni negli uffici di tre società calcistiche di serie A: As Roma, Ss Lazio e Us Salernitana. Risultano indagati Claudio Lotito, presidente della Lazio e Igli Tare ma anche il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin e l’ex presidente della società James Pallotta. I presunti reati contestati sarebbero emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché delitti di false comunicazioni sociali nei confronti di alcune persone.

Le perquisizioni sono state disposte al fine di acquisire, documentazione contabile ed extracontabile attinente alle cessioni degli sportivi, ed in particolare quella relativa ai contratti sottoscritti tra le due società, agli accordi intercorsi tra le società ed i singoli calciatori, ai pagamenti eseguiti, alle modalità con le quali si è arrivati a fissare il prezzo ufficiale di vendita ed il valore dei calciatori ceduti.

Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Il provvedimento in esecuzione è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari, peraltro tuttora in corso.

Le reazioni delle società coinvolte

La società sportiva Lazio ha comunicato di “essere casa di cristallo nella quale tutti i documenti sono a posto e sempre a disposizione di tutte le Autorità”. “Ci siamo sempre attenuti, nel nostro operato, – aggiunge – ad un’ottica di leale e totale cooperazione e, quindi, qualsiasi documentazione ci fosse stata richiesta sarebbe stata da noi immediatamente consegnata. Nutriamo comunque il massimo rispetto per la Magistratura e confidiamo pertanto di fugare celermente qualsiasi equivoco o dubbio in relazione alle ipotesi di contestate”.

La Salernitana ha voluto sottolineare in una nota che “l’attuale compagine societaria è del tutto estranea alle operazioni oggetto di indagine, riferendosi le stesse a stagioni sportive che precedono il cambio di proprietà. La scrivente Società ha prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti e resta a loro ulteriore disposizione”.

