Cabina di regia sulla crisi idrica, Salvini: “Più di 100 milioni di euro per gli interventi urgenti”

Più di 100 milioni sono stati messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e serviranno per finanziare interventi urgenti in cinque regioni italiane. È quanto annunciato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini che ha presieduto la cabina di regia sulla crisi idrica. L’iniziativa del dicastero di Porta Pia – si legge in una nota del Mit – è la prima risposta, concreta, dopo aver verificato in tempi brevissimi i fondi disponibili e le necessità degli enti locali. Durante l’incontro è stato stabilito di dare priorità a quegli interventi che, anche se non in fase di progettazione avanzata, possano contribuire alla risoluzione dei problemi più urgenti, ed è stata quindi avviata, su richiesta del Mit e del ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica (Mase), la ricognizione delle richieste provenienti dai territori.







I primi interventi da effettuare riguardano cinque regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, per un investimento complessivo di 102.030.000 euro messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit). Nello specifico: Lombardia – Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d’Idro (Integrazione finanziamenti) importo richiesto 33.100.000,00 euro; Veneto – Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell’Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell’acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti) 22.000.000,00 euro; Piemonte – Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese – Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° lotto – 2°, 3° e 4° stralcio funzionale 27.800.000,00 euro; Emilia-Romagna – Riqualificazione e telecontrollo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l’asta principale 5.000.000,00 euro, Opere di stabilizzazione e di ripristino dell’efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) – Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo 8.100.000,00 euro; Lazio Interconnessione per riutilizzo impianto di depurazione Fregene – adduttrice consorzio bonifica totale 6.030.000,00 euro. Il totale ammonta a 102.030.000,00 euro.

All’incontro della Cabina di regia hanno partecipato, oltre a Salvini, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, il sottosegretario all’Economia e finanze Lucia Albano e il capo ufficio legislativo del ministero per gli Affari europei, Sud, Politiche di coesione Mario Capolupo. Presente anche Nicola Dell’Acqua, nominato ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. “Stiamo acquisendo i dati” dalle regioni, “i ministeri sono molto organizzati, li abbiamo tutti e quindi adesso cercheremo di elaborarli”, ha confermato il commissario per l’Emergenza idrica, è stato il commento di Dell’Acqua. “Le riunioni saranno continue e scadenzate”, ha aggiunto assicurando che “i ministeri hanno già in mente le priorità”.

