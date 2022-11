Burkina Faso: giunta militare chiede l’invio di una missione di osservatori militari Cedeao

La giunta militare al potere il Burkina Faso ha chiesto l’invio nel Paese di una missione di osservazione militare “puramente tecnica” della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) affinché constati la reale situazione della sicurezza nel Paese, oltre che di una squadra politica incaricata di predisporre un calendario “accettabile” richiesto dall’organizzazione regionale. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri maliana, Olivia Rouamba. “Non siamo in grado di dare contenuto a questa nozione di accettabilità o non accettabilità nella tabella di marcia, insieme dovremmo identificare le linee principali di ciò che è accettabile o meno”, ha detto la ministra nel corso di una conferenza stampa a Ougadougou. Secondo Rouamba, alcuni capi di Stato della Cedeao hanno riconosciuto e apprezzato molto questo approccio che si inserisce in una dinamica di collaborazione e cooperazione al fine di trovare un felice e favorevole esito al popolo di Burkina Faso. “Presi singolarmente, alcuni capi di Stato non vogliono che il Burkina Faso subisca la stessa sorte di altri Stati”, ha affermato il capo della diplomazia burkinabé, senza citare i Paesi interessati.

Alla fine di marzo la giunta militare del Burkina Faso aveva ribadito che la sua priorità è quella di ripristinare la sicurezza nel Paese. “Per stabilire una democrazia praticabile, la prima cosa che dobbiamo fare è liberare il territorio (dagli islamisti), per consentire il ritorno della pace”, aveva detto il portavoce della giunta, Lionel Bilgo, in una conferenza stampa tenuta a Ouagadougou. La giunta aveva precedentemente affermato che mirava a un periodo di transizione di 36 mesi prima dello svolgimento delle elezioni generali, annuncio tuttavia respinto dalla Cedeao che ha chiesto di abbreviare il periodo entro “una linea temporale più accettabile”. La ministro degli Esteri, Olivia Rouamba, ha tuttavia confermato che 36 mesi sono un periodo “realistico” dato l’obiettivo dichiarato di ripristinare la sicurezza. La giunta ha anche affermato che sono in corso discussioni per consentire al presidente deposto Roch Marc Christian Kaboré, agli arresti domiciliari dopo il colpo di Stato del 24 gennaio scorso, di tornare in una residenza di sua scelta dopo che la Cedeao ne aveva chiesto il rilascio “immediato e incondizionato”. “I colloqui sono in corso, al fine di consentire all’ex presidente di tornare in una residenza familiare di sua scelta garantendo la sua sicurezza”, ha affermato la giunta in una nota. La Cedeao ha finora imposto sanzioni a Mali e Guinea, teatri di due colpi di Stato che hanno spinto repentinamente i rispettivi Paesi nell’orbita russa, tuttavia ha finora risparmiato il Burkina Faso.

