Buconi: “Strumentalizzazioni sulla caccia dei cinghiali, non si potrà mai usare un’arma da fuoco”

Il presidente di Federcaccia si è detto convinto che in questa fase si cerchi di spostare mediatamente l’attenzione, visto che “gli emendamenti proposti in merito al controllo della fauna selvatica, sono tradotti in ‘caccia in città’

La caccia è una cosa, l’attività di controllo della fauna selvatica un’altra. E dunque parlare di far west nelle città, dopo l’approvazione dell’emendamento alla legge di Bilancio che consente l’abbattimento dei cinghiali nei parchi urbani, è una strumentalizzazione per fini politici. Dopo le polemiche degli ultimi giorni tra forze politiche e il mondo ambientalista, il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi, ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda, definita come una “forma di distrazione di massa per esigenze politiche, che nulla hanno a che vedere con la fauna e la caccia”. In un’intervista ad Agenzia Nova, il presidente si è detto convinto che in questa fase si cerchi di spostare mediatamente l’attenzione, visto che “gli emendamenti proposti in merito al controllo della fauna selvatica, sono tradotti in ‘caccia in città’ ma questo non esiste e non sarebbe possibile”. L’attività venatoria – ha voluto rivendicare il presidente – è un’altra cosa, un’attività “finalizzata alla scovo e alla caccia della selvaggina, che si fa in aeree rurali. Ciò di cui si parla è il controllo della fauna selvatica problematica”.

Se, infatti, un selvatico arreca danni alle culture o si trova in un luogo inappropriato, come un parco cittadino, il parcheggio di supermercato o l’esterno di una scuola, “va controllato mettendo in atto azioni per risolvere il problema. Ma tradurre tutto questo in caccia è improprio e non è mai stato nelle intenzioni dell’emendamento”. Dunque, quale la soluzione individuata? Se parliamo di un cinghiale in un luogo non idoneo, questo “va narcotizzato, dal personale specializzato delle Asl, e allontanato”. Altra ipotesi quella di installare delle trappole nei parchi di maggiori dimensioni. Su questo la Federcaccia offre la propria disponibilità: “Siamo a disposizione delle autorità per collaborare alle azioni stabilite attraverso i nostri volontari, seconda delle esigenze e sotto il controllo delle istituzioni. Lo abbiamo fatto in Liguria – ha ricordato – per il controllo della peste suina”. Tante dunque le soluzioni ma di certo “mai si potrà intervenire con l’arma da fuoco. E’ una strumentalizzazione politica per fini politici che non ha nulla a che vedere con la caccia”, ha tagliato corto il presidente Buconi.

