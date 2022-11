Brunetta: “Un Patto tra Roma, Parigi e Berlino per costruire la nuova Europa”

Il ministro per la Pubblica amministrazione in un suo intervento su "Milano Finanza" scrive che "il pacchetto europeo di risorse è servito a finanziare i Piani di ripresa e resilienza dei 27 Stati membri"

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un suo intervento su “Milano Finanza” scrive che “il pacchetto europeo di risorse è servito a finanziare i Piani di ripresa e resilienza dei 27 Stati membri. Nel 2021 l’Italia aveva saputo organizzare una campagna vaccinale straordinaria e attuare con coraggio una strategia che ha garantito il massimo livello di sicurezza sanitaria con il massimo livello di apertura delle attività economiche. Dallo scorso febbraio la guerra in Ucraina e la tensione con la Russia hanno, però, di nuovo coperto di nubi il cielo d’Europa, rivelandone le fragilità e i nodi irrisolti: l’integrazione incompiuta, la dipendenza energetica, l’ assenza di una politica comune di sicurezza e di difesa, le eccessive rigidità dei processi decisionali”. “Nonostante questo, – spiega il ministro – l’Unione ha saputo approvare sinora cinque pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia e oggi ha presentato RePower Eu, il maxi piano energetico per rendere l’Ue più indipendente dalle forniture russe entro il 2030. Le risposte arrivano, non bisogna essere ingenerosi”.

Secondo Brunetta “oggi è dalla triangolazione tra Italia, Francia e Germania che bisogna ripartire per costruire la nuova Europa. Il Trattato del Quirinale ha saldato l’asse tra l’Italia di Draghi e la Francia di Macron. In autunno sarà adottato dal presidente Draghi e dal cancelliere Scholz il Piano d’azione italo-tedesco, attualmente in corso di negoziato, che si occuperà di rafforzare la cooperazione tra Italia e Germania. Un capitolo sarà dedicato alla Pubblica amministrazione. La pandemia ci ha insegnato che nessuno si salva da solo: la salvezza è nell’Europa”. “La mia missione a Berlino – continua – si è inserita nel momento di massimo impegno della Presidenza tedesca del G7 ed è cominciata da un incontro con la Commissione Affari europei del Bundestag proprio nel giorno in cui Bruxelles ha diffuso le previsioni economiche di primavera, con stime di crescita nettamente ridimensionate rispetto alle precedenti, sia per l’Italia sia perla Germania. Ho voluto rassicurare i colleghi parlamentari tedeschi: l’Italia manterrà gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il ministro ricorda inoltre che ” con Markus Richter, segretario di Stato al ninistero federale degli Interni, con delega alla funzione pubblica, che ho incontrato presso l’Ambasciata d’Italia assieme all’ambasciatore Armando Varricchio, abbiamo posto le basi per una cooperazione rafforzata tra Italia e Germania in materia di riforma e innovazione della Pubblica amministrazione, anche nel quadro del futuro Piano d’azione italo-tedesco. Quattro le priorità individuate: promozione delle competenze digitali dei lavoratori pubblici, potenziamento della mobilità tra i due Paesi, attrattività della Pa, digitalizzazione”. Il ministro si augura infine, nell’immediato, “un Next Generation Eu 2 per sicurezza ed energia” e “una nuova Europa che porti a compimento il progetto visionario dei padri fondatori. Nel segno di Adenauer, Monnet, Spinelli. E del monito di Helmut Kohl: ‘Nel dubbio, per l’Europa’”, ha concluso Brunetta.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram