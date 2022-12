Brunetta: “Nuovo debito europeo per beni pubblici comuni”

“Ucraina, difesa comune, energia, sicurezza alimentare: sono di nuovo questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio europeo straordinario convocato a Bruxelles domani e martedì 31 maggio. Di fronte a queste quattro sfide epocali, i leader dei 27 dovranno dare adeguate risposte di policy, ma dovranno anche presto identificare appropriate coperture finanziarie”. Lo scrive il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un intervento su “Il Sole 24 Ore”. “È fin troppo evidente che attingere dalle ordinarie fonti provenienti dai bilanci nazionali non sia affatto sufficiente. Occorre, quindi, indebitarsi – aggiunge l’esponente dell’esecutivo -. E, contrariamente al recente passato, bisogna farlo in un contesto in cui i tassi di interesse sono comunque destinati a salire, per far fronte alle pressioni inflazionistiche che lo stesso conflitto ucraino ha contribuito a esacerbare. Oggi più che mai, ed è forse questa la partita più difficile cui l’Unione è chiamata, risulta, dunque, fondamentale garantire un buon mix quali-quantitativo tra le azioni della Bce e la politica di bilancio, sia a livello nazionale sia comunitario. Ma proprio su questa necessità di indebitarsi, l’Europa rischia di trovarsi nuovamente spaccata in due. Da un lato, c’è chi pensa che non si debba proseguire nel processo di creazione di ulteriore debito dell’Unione e, quindi, che non si debba istituire un secondo Next generation Eu per finanziare l’hard power europeo, anche in considerazione dei già elevati livelli di debito pubblico raggiunti come eredità della pandemia. Altri, al contrario, ritengono che questi investimenti pubblici trasformativi abbiano una dimensione strategica, politica e finanziaria talmente elevata per l’Europa che gli Stati membri non possano e non debbano affrontarla da soli: se il problema è comune, anche la sua soluzione deve essere comune”.

