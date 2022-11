Brunetta: “Non c’è sovranità possibile se non europea”

Lunedì prossimo l’Europa si troverà di fronte a un bivio: da una parte il discorso violento di Putin a Mosca per le celebrazioni della vittoria russa sui nazisti; dall’altra quello di Macron a Strasburgo, per la cerimonia conclusiva della Conferenza per il futuro dell’Europa, ha spiegato

Non c’è sovranità possibile se non europea. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo oggi al premio Guido Carli. “Non c’è alternativa all’Europa, baluardo della democrazia liberale, della pace e della libertà”, ha osservato l’esponente dell’esecutivo, aggiungendo che “ora tocca a noi. Il futuro dell’ordine democratico globale è sulle nostre spalle. Dobbiamo difendere la politica della speranza”.

Lunedì prossimo l’Europa si troverà di fronte a un bivio: da una parte il discorso violento di Putin a Mosca per le celebrazioni della vittoria russa sui nazisti; dall’altra quello di Macron a Strasburgo, per la cerimonia conclusiva della Conferenza per il futuro dell’Europa, ha spiegato. “Da un lato, a Mosca, l’involuzione insanguinata e la tragica regressione della guerra, un disegno di egemonismo da parte di un’autocrazia, inefficiente e violenta come tutte le autocrazie; dall’altro lato, a Strasburgo, un progetto di crescita, di inclusione, di diritti, di democrazia e libertà”, ha concluso l’esponente dell’esecutivo.

